Reino Unido assina parceria com prefeitura para ensinar inglês a professores e alunos de Salvador

Salvador, no futuro, será uma cidade bilíngue. Pelo menos é nisso que a prefeitura e a Embaixada do Reino Unido acreditam. Nesta quinta-feira (10), o governo britânico vai lançar duas parcerias com a gestão municipal focadas na educação e implementação de medidas para democratizar o aprendizado de inglês na capital, com atuação nas escolas do município. Serão cerca de 100 mil alunos beneficiados e mais de 9 mil professores.

O programa, chamado de Skills for Prosperity (habilidades para a prosperidade, em tradução livre), é liderado pela Embaixada do Reino Unido. Trata-se de um acordo de cooperação entre a Secretaria de Educação da cidade e o Conselho Britânico, que promove o acesso de jovens e grupos desfavorecidos a oportunidades de educação e de desenvolvimento de competências para o mundo do trabalho.

Melanie Hopkins, Embaixadora Interina do Reino Unido, está em Salvador para o lançamento do projeto e explica o motivo da escolha de atuação na capital. “Existe uma longa história entre a Bahia e o Reino Unido: a Bahia teve um papel histórico na formação do Brasil e o Reino Unido estava lá no momento da Independência, no Dois de Julho, liderando o exército da Marinha Brasileira na Baía de Todos os Santos”.

A embaixadora ressaltou que o inglês é um marcador socioeconômico muito grande no Brasil, em que somente os mais ricos podem ter acesso a um ensino de qualidade, por isso a importância do projeto. “A gente não pode falar de inclusão sem vir para a Bahia, não podemos falar de empreendedorismo sem vir aqui. A qualidade do ensino de inglês é um marcador socioeconômico muito grande aqui no Brasil, então Salvador e a Bahia são fundamentais para o Reino Unido”, finalizou Hopkinks.

O acordo liderado pelo Conselho Britânico marca o início de um trabalho em conjunto com a Prefeitura de Salvador para fomentar as habilidades dos professores de língua inglesa, aprimorar a fluência e as competências específicas para o ensino do idioma. Educadores de outras áreas também poderão se beneficiar da iniciativa, uma vez que ela engloba também a formação continuada para professores de ciências e suas tecnologias.

Apesar da assinatura do acordo estar marcada para esta quinta, o projeto já está acontecendo. É o que explica o secretário municipal de Educação, Marcelo Oliveira. “Os professores passam por um treinamento que vai melhorar a proficiência deles e as metodologias que possam facilitar o ensino da língua inglesa. A parceria foi colocada em prática na terça (8), quando o projeto foi apresentado para cerca de 120 professores de inglês da rede municipal e hoje [quarta] tivemos mais 120 educadores de ciências e matemática”, pontuou o gestor. A assinatura do acordo acontece amanhã, às 11h, no Teatro Gregório de Mattos.

Além disso, o secretário divulgou que também serão criados clubes Steam (nome com as iniciais em inglês das palavras ciências, tecnologia, engenharia, arte e matemática) nas escolas de Salvador. A ideia é que os alunos, com orientação de um professor, criem projetos de várias áreas educacionais que ultrapassem os muros da instituição de ensino e tenham a oportunidade de trocar experiência com outros Steam clubes do Brasil e do mundo.

Quem destacou a meta de transformar Salvador em uma cidade bilíngue foi João Victor Queiroz, chefe do Escritório de Cooperação Internacional da capital. “A parceria visa investir cada vez mais na nossa educação. Sempre tivemos o sonho de transformar Salvador em uma cidade bilíngue e procuramos parceiros para nos apoiar. Foi aí que buscamos a Embaixada Britânica e, por sorte, eles também estavam priorizando a Bahia. Foi um match perfeito”, disse.

Projetos em parceria com a Embaixada

Foi assinado um Memorando de Entendimento com a Prefeitura de Salvador para desenvolver uma série de iniciativas conjuntas e promover oportunidades bilaterais, especialmente nas áreas de educação, finanças verdes, investimentos, infraestrutura e energia. Além disso, também há um acordo de cooperação entre a Secretaria de Educação e o British Council, representado em Salvador por Helen Silvester, diretora regional para as Américas, e Diana Daste, diretora nacional Interina do British Council Brasil.

Na área de Digital e Tecnologia, foi assinado um Memorando de Entendimento com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo da Bahia e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, com quem a Embaixada já trabalhou neste ano em dois projetos: um sobre resiliência climática e conectividade, em parceria com a agência britânica Connected Places Catapult; e também um programa de capacitação para a internacionalização que formou mais de 100 start-ups baianas na primeira turma, através do UK-Brazil Tech Hub.

Em 2022, o Programa Britânico de Acesso Digital, através da organização baiana Safernet, desenvolveu um programa de Educação em Segurança Cibernética em conjunto com a Secretaria de Educação da Bahia. Por fim, nesta quarta, além do projeto de educação nas escolas municipais, a Embaixada também fechou uma parceria na área de empreendedorismo feminino. O Programa Future Females, oferecido pelo Governo Britânico através do UK-Brazil Tech Hub e que já apoiou mais de 250 mulheres empreendedoras no Brasil.

Future Females

O projeto Future Females (Futuras mulheres, em tradução livre) é focado no empreendedorismo para mulheres que estão começando um negócio. “O Reino Unido valoriza muito a liderança feminina. Estas mulheres estão desenvolvendo start-ups com tecnologias de impacto positivo e soluções para os principais desafios do desenvolvimento no Brasil e no mundo”, pontuou a embaixadora Melanie Hopkins durante o fechamento desta parceria, ocorrida no Canto Hotel, no Rio Vermelho, nesta quarta (9).

Andrea Motta, diretora do Hub de Tecnologia Reino Unido-Brasil, ressaltou que das 250 mulheres formadas no Future Females, 79 são nordestinas e 32 são baianas. Segundo ela, o programa foi criado para apoiar as mulheres empreendedoras que estão no início do desenvolvimento do negócios. “A gente fornece, durante três meses, de forma online e gratuita, capacitação e conhecimento empreendedor a uma rede de mulheres, com mentorias e conexões. Uma nova turma deve abrir em janeiro ou fevereiro”, finalizou.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo