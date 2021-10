Relatório sobre denúncias contra Paulo Carneiro será apresentado na próxima semana

O relatório sobre as denúncias da gestão de Paulo Carneiro enquanto esteve na presidência do Vitória será apresentado e deliberado no próximo dia 26, data em que o Conselho Deliberativo do clube agendou reunião extraordinária, presencial, com início às 18h30, no Barradão. O dirigente foi afastado em setembro do cargo.

O Conselho Deliberativo do Vitória instituiu uma Comissão Processante para investigar as denúncias apontadas no relatório do parecer do Conselho de Ética contra a gestão de Paulo Carneiro. José Maurício Cabral Mattos Filho, Lucas Correa Brandão, Olavo José Gouveia Oliva, Rômulo Braga Ramos e Vagner Reis Santana são os cinco conselheiros que formam a comissão.

O documento que será apresentado pelos integrantes deverá dar parecer se concorda ou modifica o relatório do Conselho de Ética. Depois disso, uma assembléia extraordinária poderá ser convocada pelo Conselho Deliberativo para decidir pela permanência ou destituição de Paulo Carneiro do cargo de presidente.

O adiantamento de remunerações feito por Paulo Carneiro durante a pandemia e a ausência de contrato entre o clube e a empresa Magnum, que recebeu R$ 3.586.068,00 do Vitória são as supostas irregularidades da gestão temerária registrada no relatório do Conselho de Ética.

Paulo Carneiro foi afastado da presidência do Vitória no dia 2 de setembro, quando o Conselho Deliberativo aprovou, em reunião extraordinária, o parecer da Comissão de Ética que recomendava o afastamento do dirigente por 60 dias, motivado por indícios de gestão temerária. O vice-presidente Luiz Henrique assumiu a função temporariamente.