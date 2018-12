Relembre participantes que já foram expulsos de reality shows

Acusado de abuso sexual na décima segunda edição do Big Brother Brasil, o modelo foi expulso do reality após imagens onde ele aparece supostamente molestando a modelo Monique Amim tomarem conta das redes sociais. Com repercusão do caso, a Globo optou pela eliminação do brother e ele chegou a ser ouvido pela polícia por conta do abuso

(Divulgação/Gshow)