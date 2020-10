Relembre todas as entrevistas com os candidatos a prefeito de Salvador na Sabatina CORREIO 2020

Quem perdeu - ou deseja rever - a conversa com os candidatos à Prefeitura de Salvador ouvidos pelo CORREIO na Sabatina das Eleições Municipais 2020, realizada pelo jornal em parceria com as empresas E Estúdio e ITS Brasil, pode assistir aos vídeos no canal do jornal no Youtube ou acessar aqui para conferir também as reportagens com todas as respostas dos candidatos.

Dos nove prefeituráveis, oito aceitaram responder uma série de perguntas feitas pelos jornalistas da redação, por eleitores e representantes de diversos segmentos, como empresários e entidades do terceiro setor: Bruno Reis, Rodrigo Pereira, Olívia Santana, Hilton Coelho, Bacelar, Celsinho Cotrim, Major Denice e Cézar Leite.

Os prefeituráveis também falaram de suas propostas para a cidade, caso sejam eleitos. O pastor Isidoro, que chegou a confirmar presença, desistiu, alegando compromissos de agenda.

REVEJA AQUI AS OITO SABATINAS

Audiência

Iniciada na segunda-feira, 19, e finalizada nesta sexta, 23, a sabatina do CORREIO teve 43.227 visualizações nas três plataformas onde foi exibida - Instagram, Facebook e Youtube - até às 22h desta sexta-feira, 23. Esse foi o primeiro ano em que a sabatina foi exibida também via Instagram.