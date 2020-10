Remanso lança Feira Agroecológica com produtos que respeitam a natureza

A cidade de Remanso, no semiárido baiano, realiza sua primeira Feira Agroecológica da Cultura e Economia Solidária na próxima segunda-feira (26). A abertura será às 7h, na Praça Central da cidade, que vai receber a Feira pela primeira vez e estará repleta com uma diversidade de produtos do campo e artesanatos.

Segundo os promotores do evento, os organizadores pretendem promover a cultura alimentar local e as iguarias regionais e produtos típicos, além de estabelecer um comércio com relações justas, mercado solidário e preços justos e compensatórios tanto para quem vende como para quem compra.

Após a primeira edição, no dia 26, a Feira Agroecológica segue inicialmente a cada 15 dias, mas a proposta é que logo ela se torne semanal e uma tradição bem consolidada na cidade, todas as segundas-feiras.

Serviço

Feira Agroecológica da Cultura e Economia Solidária de Remanso

Dia 26/10 (segunda-feira) - das 10h às 15h

Praça Central de Remanso (BA)

Produtos agroecológicos e preços justos.