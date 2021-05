Remix da obra de Rita Lee e Roberto Carvalho ganha segundo volume

Projeto de João Lee, filho do meio de Rita Lee e Roberto de Carvalho, o álbum 'Classix Remix' ganha seu segundo volume nesta sexta-feira (14). Composto por releituras de joias musicais da dupla, o trabalho conta com participação do próprio idealizador no clássico 'Jardins da Babilônia' (de Rita e Lee Marcucci, do disco “Babilônia”, de 1978).

“Procurei ser o mais respeitoso possível com os áudios originais, porém, dei meu twist. Tirei algumas partes e coloquei algumas novas. A ideia foi encontrar um meio termo entre algo mais dançante e o rock”, conta João. O disco é mais focado em disco/house e foi montado mais parecido "com um set que tocaria como DJ numa pista de dança”, explica.

Primogênito da família, Beto Lee também participa do álbum em 'On the Rocks' (música do disco “Bombom”, de 1983), ao lado de Apollo 9. O disco conta, ainda, com músicas como 'Nem Luxo nem Lixo' que faz parte do álbum 'Rita Lee' (1980); 'Lança Perfume'; 'Baila comigo', que ganha versão dos argentinos Leha & Eze; e 'Mania de Você'.

Já 'Corre-corre' ganhou a participação de Vivi Seixas, filha de Raul. “Se o Raul Seixas é o pai do rock, a Rita é a mãe! Que felicidade participar desse projeto, remixando esse clássico de Rita & Roberto. Mais bacana ainda é a afinidade entre João e eu, filhos de roqueiros, mas do universo da música eletrônica!”, comemora.

Volume 1 foi lançado no dia 9 de abril

