Renan Bolsonaro leva unfollow de Carlos e Eduardo e revela quem é seu irmão favorito

O filho 04 da família Bolsonaro parece ter se desentendido com os irmãos mais velhos. Na semana passada, foi revelado que Carlos e Eduardo Bolsonaro deixaram de segui-lo nas redes sociais. O caso aconteceu após Renan revelar que, eventualmente, teria um relacionamento com uma petista.

Um dia depois do unfollow fraternal, um seguidor perguntou a Renan quem era seu irmão favorito e o jovem não mediu palavras na hora da revelação.

"Gosto mais do Ivan Valle. Sem meias palavras, é o irmão que me apoia mais. Cansei de colar com nego sem visão”, publicou nos stories do Instagram.