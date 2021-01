Renato Aragão ganha homenagem de famosos no aniversário de 86 anos

O humorista Renato Aragão, o eterno Didi Mocó dos Trapalhões, ganhou homenagens da filha e de outros famosos que comentaram na postagem de Lívian Aragão. Ele celebrou 86 anos nesta quarta, 13.

"É dia de comemorar mais um ano de vida da pessoa que mais me inspira: meu professor, meu melhor amigo e meu maior exemplo de ser humano", disse a filha do humorista na legenda da foto em que aparece abraçada com o pai.



"Que Deus continue te iluminando para que você possa continuar levando alegria para todo o Brasil. Você é luz, alegria e amor", continuou Lívian. A atriz Carolina Dieckmann comentou a postagem parabenizando Renato. Já o cantor Luan Santana postou uma foto com humorista e desejou feliz aniversário.