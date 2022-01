Renato Aragão processa banco e ex-funcionário por prejuízo de R$ 3,3 milhões

O humorista Renato Aragão, o eterno Didi, juntamente com sua esposa, Lilian Taranto Aragão, e a empresa do casal, Renato Aragão Produções Artísticas, estão processando o banco Santander por adulterações na compensação de cheques. Segundo a coluna do Acelmo, o prejuízo gerado chega a R$ 3,3 milhões.

Os cheques teriam sido alterados por funcionário do banco e a distribuição de lucros para Renato e Lilian não aconteceu. O funcionário Alexandre Reis Costa também está sendo processado.

Ainda de acordo com a coluna, Alexandre foi demitido e responde a um processo criminal por estelionato, e a uma ação trabalhista. O processo cível contra o Banco Santander está na 7ª Vara Cível da Barra, mas está suspenso por conta de pendências de decisões dos processos criminal e trabalhista que ainda estão em andamento.