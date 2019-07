Renato Gaúcho visita Seu Adherbal, funcionário símbolo do Bahia

Bahia e Grêmio têm uma importante decisão logo mais. Às 19h15, as equipes se enfrentam na Fonte Nova e quem vencer avança à semifinal da Copa do Brasil. A rivalidade fica apenas dentro das quatro linhas. Fora delas, há amizades como a do técnico gremista Renato Gaúcho com o assistente administrativo tricolor Adherbal Amaral.

O funcionário de 82 anos é um dos mais antigos do Fazendão. No clube há 42 anos, Seu Adherbal, como é conhecido, luta contra um câncer e esteve hospitalizado recentemente. Na manhã desta quarta-feira (17), ele recebeu em casa a visita do treinador com quem trabalhou em 2010. Naquele ano, Renato Gaúcho comandou o Bahia durante o Campeonato Baiano e parte da Série B, até receber um convite para treinar o Grêmio, onde é ídolo.

Agora, o treinador está em Salvador por causa do confronto das quartas de final Copa do Brasil. Na visita que fez a Adherbal junto com o auxiliar técnico gremista Alexandre Mendes, Renato Gaúcho estava vestindo a camisa que o Bahia produziu em homenagem ao assistente administrativo, que teve a honra de erguer a taça de campeão baiano neste ano.