Renault agrega valor ao Captur com som especial da Bose

Como já acontecia na Europa, a Renault lançou no Brasil uma versão especial com a Bose, renomada fornecedora de equipamentos de áudio. O escolhido para inaugurar a parceria no mercado nacional foi o Captur.

Na série especial do Captur os bancos têm acabamento em couro (Foto: Rodolfo Buhrer/Renault) A partida é feita por botão e o câmbio é automático (Foto: Rodolfo Buhrer/Renault) O ponto negativo é a tomada USB na central multimídia (Foto: Rodolfo Buhrer/Renault) O espaço traseiro é amplo para um modelo dessa categoria (Foto: Rodolfo Buhrer/Renault) As caixas de som são fornecidas pela marca Bose (Foto: Rodolfo Buhrer/Renault) O porta-malas do Captur tem capacidade para 437 litros (Foto: Marina Silva/CORREIO)

O utilitário esportivo é equipado com um amplificador digital customizado de sete canais com equalização exclusiva, tweeters de 25 milímetros no painel dianteiro, woofers de 165 mm nas portas dianteiras e alto-falantes de 130 mm nas portas traseiras, além de um subwoofer de 150 x 230 mm. Um detalhe, todos os ímãs são de neomídio.

O Captur Bose é oferecido em duas versões, 1.6 CVT X-Tronic (R$ 99.690) e 2.0 AT (R$ 100.690). Quem rodou nessa configuração foi o piloto baiano Patrick Gonçalves, que apresenta o vídeo a seguir.