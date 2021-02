Renovação? Vitória tem 32 atletas com contrato para a próxima temporada

Após o segundo ano seguido brigando para não cair à Série C, é natural que a torcida rubro-negra espere uma renovação profunda no elenco visando à temporada 2021. Mas, se quiser fazer isso, o Vitória precisará, antes de tudo, dispensar jogadores.

Depois de finalizar a sua participação na Série B de 2020 na última sexta-feira (29), o Leão terá folga de pouco mais de uma semana. O retorno aos treinos será no dia 8 de fevereiro. A estreia na próxima temporada será no dia 21, contra o Unirb, pelo Baianão.

O elenco já está encorpado: pelo menos 32 atletas que chegaram a atuar na última Série B têm contrato vigente com o Vitória e são esperados no Barradão no dia 8. Outros dois estão emprestados e retornam ainda em 2021.

Dos considerados titulares, Léo Ceará se despediu do clube e jogará pelo Yokohama Marinos, do Japão. Matheus Frizzo e Thiago Lopes estavam emprestados por Grêmio e Coritiba. Lucas Cândido tinha contrato só até o final da segunda divisão.

O lado positivo é que jogadores muito acionados na Série B como Ronaldo, Van, Wallace, João Victor, Guilherme Rend, Fernando Neto e Vico têm contrato até o final de 2021. Por outro lado, atletas pouco aproveitados ou que tiveram desempenho abaixo do esperado como Leandro Silva, Mateusinho e Alisson Farias - este último passou quase três meses machucado -, a priori seguem no clube.

Sete atletas retornam imediatamente de empréstimo: o goleiro João Gabriel (estava no Sampaio Corrêa), o lateral direito Wellisson (Remo), os volantes Cedric, Rodrigo Andrade (ambos CSA) e Gabriel Bispo (Juventude) e os atacantes Ruan Levine (Jacuipense) e Eron (Remo).

O goleiro Caíque, emprestado ao Aradippou, do Chipre, retorna em abril. E o meia Nickson, cedido ao Criciúma, volta em maio. Os zagueiros John e Carlos, que estão emprestados ao Corinthians e ao Palmeiras, respectivamente, e o atacante Luan Silva, também no Verdão, só voltam em 2022.

Léo Ceará (33 jogos), João Victor (30), Guilherme Rend (29), Fernando Neto e Vico (28), Wallace (27), Ronaldo e Marcelinho (26), Lucas Cândido e Mateusinho (24) foram os dez atletas que mais atuaram pelo Vitória na Série B.

Além dos já mencionados, oito atletas se despedem do clube. São eles o goleiro César, os laterais direito Jonathan Bocão e Léo Morais, os volantes Romisson e Gérson Magrão, o meia Marcelinho e os atacantes Ewandro e Júnior Viçosa.

Lembrando que Gabriel Furtado (zagueiro), Juninho Quixadá (meia) e Rodrigo Carioca (atacante), que também participaram da Série B, tiveram seus contratos encerrados ainda no calendário 2020.

Tendências

A semana será decisiva em relação à permanência ou não de Rodrigo Chagas como técnico rubro-negro para a próxima temporada. Em outra frente, o Leão tem tentado renovar com Matheus Frizzo e Thiago Lopes. O primeiro, que não está nos planos do Grêmio, deve ser mantido. O segundo deve ser aproveitado pelo Coritiba, que corre alto risco de rebaixamento à Série B.

Apesar do contrato até o final de 2022, Jordy Caicedo não deve ficar. O equatoriano entrou em litígio com o Vitória, pedindo na Justiça a rescisão contratual por atraso de salário. Jordy tem proposta do CSKA Sofia, da Bulgária. Segundo o Leão, as partes estão negociando um acordo.

Por fim, o volante Gabriel Bispo, que terminou o ano como titular e destaque do Juventude, que conquistou o acesso à Série A, não deve retornar ao Vitória. O time gaúcho tem interesse na permanência dele, mas o atleta também pode ser negociado.

Jogadores do Vitória com contrato para 2021:

Goleiros:

Ronaldo - dezembro de 2021

Yuri Sena - agosto de 2023

Lucas Arcanjo - dezembro de 2021

João Gabriel - dezembro de 2021

Laterais:

Van - dezembro de 2022

Leandro Silva - dezembro de 2021

Rafael Carioca - dezembro de 2021

Leocovick - dezembro de 2021

Wellisson - dezembro de 2022

Zagueiros:

Wallace - agosto de 2023

João Victor - dezembro de 2024

Maurício Ramos - dezembro de 2021

Mateus Moraes - dezembro de 2024

Volantes:

Guilherme Rend - dezembro de 2021

Fernando Neto - dezembro de 2021

Figueiredo - julho de 2025

Cedric - dezembro de 2021

Rodrigo Andrade - julho de 2023

Gabriel Bispo - dezembro de 2022

Meias:

Eduardo - dezembro de 2023

Matheus Tenório - agosto de 2023

Anmerson Bolota - dezembro de 2021

Gabriel Santiago - dezembro de 2022

Atacantes:

Vico - dezembro de 2021

Alisson Farias - dezembro de 2021

Jordy Caicedo - dezembro de 2022

Mateusinho - dezembro de 2023

Ruan Nascimento - dezembro de 2023

Caíque Souza - maio de 2022

Samuel - dezembro de 2022

Ruan Levine - dezembro de 2021

Eron - abril de 2022

Seguem em empréstimo:

Caíque (Aradippou) - volta em maio, tem contrato até dezembro de 2021

Nickson (Criciúma) - volta em maio, tem contrato até dezembro de 2021