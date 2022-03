Repentista Bule Bule tem pé amputado após complicações da diabetes

O repentista e cordelista baiano Bule Bule, de 74 anos, precisou ter o pé esquerdo amputado após sofrer com uma infecção causada pela diabetes. O músico passa bem e segue em repouso esperando a cicatrização da cirurgia.

O pé de Bule Bule foi amputado em 27 de outubro de 2021, mas a informação só foi divulgada nesta terça-feira (1°). O músico afirma estar bem e brincou sobre o ocorrido: “Em parte, está tudo certo, mas com um desencontro que foi a viagem desse pé esquerdo. Eu não gostaria que fosse sem mim. Ele resolveu ir embora e eu fiquei muito triste, mas estou me adaptando a viver sem ele”.

Para mim é como um amigo que te deixa sozinho na estrada, mas você precisa continuar sua jornada. É isso que está acontecendo comigo e com o meu pé

O filho do artista, Paulo Azevedo, informou que a informação não foi divulgada inicialmente porque a família estava aguardando o processo de recuperação do músico. Ele conta que a amputação ocorreu depois que o seu pai sentiu uma dor no pé que se configurou em uma infecção. “Ele estava com falta de circulação sanguínea nos membros inferiores. Os médicos tentaram fazer um procedimento, mas a única solução foi a amputação”, relata.

Paulo explica ainda que Bule Bule já convivia com alguns problemas de saúde, além da diabetes, ele também é hipertenso e transplantado e, por conta da pandemia da covid-19, ele deixou de fazer alguns acompanhamentos com médicos. “Meu pai fez hemodiálise por dez anos e há cinco anos ele foi agraciado com um transplante de rim. Desde então a gente viveu uma lua de mel, até o ocorrido de outubro”, diz. Apesar da amputação, o filho do músico se mostra positivo com relação ao futuro.

Estamos aqui vencendo esse primeiro momento das nossas vidas e já voltando a olhar pra frente com a mesma garra, Bule sendo muito guerreiro, falando de futuro, de projetos que ele quer entregar e do que ele ainda tem a entregar para o cultura popular do nosso estado e do nosso país

Atualmente, Bule precisa utilizar uma cadeira de rodas para se locomover e espera a cicatrização completa da perna para utilizar prótese.

Paulo disse que o cantor Xangai fez um movimento nas redes sociais para levantar recursos para pagar as despesas médicas geradas pela cirurgia. “ A pandemia atingiu todos os artistas no geral e com a gente não foi diferente. Queremos agradecer a Xangai e a todos que contribuíram”, finalizou o filho do músico.