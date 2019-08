Reportagem do canal Agro do CORREIO recebe prêmio do BNB

A repórter Georgina Maynart e o editor Flávio Oliveira receberam ontem o certificado de premiação pelo melhor trabalho de Jornalismo Estadual da edição 2019 do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo.

A matéria “Caros e saborosos: Cafés especiais triplicam faturamento das fazendas”, foi publicada no canal Agro Bahia - do portal Correio 24 horas - e no CORREIO impresso.

"Acreditamos muito neste projeto, e queremos cada vez mais poder mostrar o potencial econômico e social de desenvolvimento no campo. Este prêmio é um grande incentivo e um reconhecimento do esforço da equipe", afirmou Georgina.

"O prêmio mostra que o AgroBahia, mesmo com pouco mais de um ano de existência, está no caminho certo", completou o editor.

O prêmio foi entregue pelo superintendente do BNB na Bahia, José Gomes da Costa, em evento realizado no Hub Salvador, no Comércio.