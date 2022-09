Reportagens do CORREIO são finalistas do 9º Prêmio Sebrae de Jornalismo

Duas reportagens publicadas no CORREIO neste ano são finalistas estaduais do 9º Prêmio Sebrae de Jornalismo, iniciativa que reúne as melhores notícias veiculadas em canais da imprensa brasileira sobre empreendedorismo e pequenos negócios. Mulheres lideram negócios de crossfit na Bahia e lutam contra o machismo, de Jorge Gauthier, e Startups maduras, de Priscila Natividade, concorrem na categoria Jornalismo de Texto.

Em todo o Brasil, foram 1.141 inscrições de trabalhos, sendo 62 delas na Bahia - maior quantidade da região Nordeste. Os vencedores da etapa estadual serão anunciados no dia 15 (quinta-feira) e os trabalhos classificados seguem na disputa nas etapas Regional e Nacional.

O tema central desta edição é “A importância dos pequenos negócios para a economia do país” e as reportagens que concorrem ao prêmio devem ter sido veiculadas entre 1º de setembro de 2021 a 29 de junho de 2022. Além das matérias do CORREIO, concorre como finalista a reportagem intitulada Criatividade, desafios e resultados: microempreendedores do subúrbio de Salvador criam alternativas no mercado de trabalho, do G1 Bahia.

A matéria do jornalista Jorge Gauthier aborda a alta do mercado fitness, com foco especial nos negócios comandados por mulheres. Na reportagem, atletas e ex-atletas falam sobre o machismo que enfrentam diariamente em um meio majoritariamente masculino. Qualificação e desenvolvimento empresarial também são foco da matéria publicada no final de junho.

"É importantíssimo receber esse reconhecimento do Sebrae especialmente em uma reportagem que aborda os desafios e lutas das mulheres para empreender em negócios que são impactados pela cultura machista no meio esportivo", afirma Jorge Gauthier, que assina a reportagem finalista pelo CORREIO.

A matéria da jornalista Priscila Natividade, por sua vez, trata sobre startups fundadas por pessoas da terceira idade. A reportagem conta histórias de idosos que estão por trás de empreendimentos e mostra que os setores mais propícios para esse público empreender são aqueles que atendem demandas da própria faixa etária.

Maria Isabel Carvalho, 65 anos, é fundadora do Inventividade e uma das entrevistadas da reportagem (Foto: Marina Silva/CORREIO)

"Essa coisa da inovação e da tecnologia é sempre vendida e associada a figura de uma 'grande mente jovem'. E a reportagem Statups Maduras vem com um conteúdo que chama o leitor para repensar esse conceito, quando a gente mostra que existem sim, idosos que estão conquistando também, o espaço das startups. Mente criativa não tem idade que pare. Foi importante enquanto repórter, tocar uma reportagem que possa contribuir para desmistificar o significado de envelhecer e que traz mais informação contra o etarismo e a velhofobia", diz Priscila Natividade.

No ano passado, o CORREIO também contou com dois finalistas na Categoria Jornalismo de Texto e levou o prêmio na etapa estadual, com a matéria Pérola do sertão, da jornalista Hilza Cordeiro. A reportagem trata sobre como o licuri tem vasto aproveitamento e acabou virando matéria-prima para muitos produtos. Nos últimos 10 anos, o CORREIO conquistou mais de 50 prêmios nacionais e internacionais.