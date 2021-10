Reportagens do CORREIO são finalistas do Prêmio Sebrae de Jornalismo

Duas reportagens do jornal CORREIO são finalistas do 8° Prêmio Sebrae de Jornalismo - Etapa Bahia. Os vencedores serão anunciados no próximo dia 28 de outubro (quinta-feira), às 18h, no canal do Sebrae Bahia no YouTube.

As reportagens ‘Sem sair de casa’: empreendedores faturam até R$ 8 mil por mês vendendo aos vizinhos”, escrita pelo repórter Daniel Aloísio, e “Pérola do sertão: licuri começa a entrar com força na alta gastronomia e cosmética de luxo”, escrita por Hilza Cordeiro, concorrem na categoria Jornalismo em Texto.

As duas matérias disputam com a reportagem "A Revolução das Cadernetas: a história de luta liderada por mulheres rurais durante a pandemia que invade o Sertão da Bahia", do Jornal da Mídia.

Na categoria Jornalismo em Áudio, os trabalhos finalistas são dos sites Acorda Cidade, Agência Baiana de Notícias e Rádio Educadora.

Três trabalhos da TV Bahia são finalistas na categoria Jornalismo em Vídeo. Já na categoria Fotojornalismo, os finalistas são do portal TAB UOL e do jornal A Tarde. Ao todo, foram 78 trabalhos inscritos na Bahia, sendo que 34 foram classificados.

O superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, destaca a importância da imprensa para potencializar a voz dos empreendedores do estado.

“O empreendedorismo tem voz, tem rosto, são as donas e os donos de pequenos negócios que movem a economia local e merecem ser conhecidos pelo público. Para isso, é necessário que a mensagem chegue ao destinatário. Os profissionais de jornalismo contribuem com esse processo e é por isso que buscamos reconhecer esses trabalhos, que ajudam a potencializar a voz dos nossos empreendedores”.

Jurados

Nesta 8ª edição do Prêmio, foram convidados três profissionais de instituições representativas da comunicação da Bahia para serem jurados. Representando a Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom/UFBA), professora Drª. Suzana Babosa; a Associação Baiana de Imprensa (ABI) foi representada por seu presidente, Jornalista e Radialista, Ernesto Marques; e como representante da Secretaria de Comunicação do Governo da Bahia, o Jornalista e Coordenador Executivo na Secretaria, Diego Mascarenhas.

Confira a lista dos trabalhos finalistas:

Jornalismo em Texto:

Título: ‘Sem sair de casa’: empreendedores faturam até R$ 8 mil por mês vendendo aos vizinhos”

Veículo: Correio*

Título: “Pérola do sertão: licuri começa a entrar com força na alta gastronomia e cosmética de luxo”

Veículo: Correio*

Título: A Revolução das Cadernetas: a história de luta liderada por mulheres rurais durante a pandemia que invade o Sertão da Bahia

Veículo: Jornal da Mídia

Jornalismo em Áudio

Título: “Uma história inspiradora de empreendedorismo feminino”

Veículo: Acorda Cidade

Título: “Entrevista” (podcast Wakanda Educação)

Veículo: Agência Baiana de Notícias - ABAN

Título: “Série Oportunidades Invisíveis”

Veículo: Rádio Educadora da Bahia

Jornalismo em Vídeo

Título: “Se Vira”

Veículo: TV Bahia

Título: “Novos formatos”

Veículo: TV Bahia

Título: “Tá Contratando”

Veículo: TV Bahia

Fotojornalismo

Título: “Típicos de Salvador, carrinhos de café ‘tunados’ participam até de concurso”

Veículo: TAB UOL

Título: “Abatido e sufocado”

Veículo: Jornal A Tarde