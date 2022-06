Repórter baiana dá em cima de Luísa Sonza ao vivo; veja

A cantora Luísa Sonza foi surpreendida com um cantada ao vivo durante uma entrevista na Bahia. A repórter da TV Aratu Vivian Alecy não perdeu a oportunidade de se declarar para a cantora.

Durante uma entrevista, Luísa falava que para se relacionar com alguém é importante que a pessoa seja sua fã. "Se você for ficar com alguém é importante que essa pessoa seja sua fã e você seja fã dela", disse.

Então, Vivian retrucou: "inclusive eu sou muito sua fã, Luísa". A cantora não segurou o riso e das duas se abraçaram. Depois, Vivia completou: "O não eu já tinha, eu vim buscar a humilhação".

O vídeo viralizou nas redes. Assista: