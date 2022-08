Repórter Bianka Carvalho viraliza ao imitar João Gomes ao vivo; assista

Sempre bem humorada e amada pelos pernambucanos, a repórter Bianka Carvalho apareceu, ao vivo, cantando e imitando o cantor João Gomes enquanto observava a movimentação dos fãs do artista, antes da gravação do primeiro DVD do cantor, que ocorreu na noite desta quarta-feira (17), na praça do Marco Zero, em Recife.

A brincadeira ocorreu no Bom Dia, Pernambuco e viralizou para o Brasil inteiro. Ela conversava com as apresentadoras Clarissa Góes e Sabrina Rocha, quando resolveu falar que gostava da canção do artista e soltou a voz.

"Ele fala muito rápido, minha gente. 'Meu pedaço de pecado, de rosto colado, vem dançar comigo, quero ser teu namorado, não sei o que falar no ouvido'. Minha gente, é rápido demais, dá não. Tem que enrolar a língua para falar daquele jeito, dá não. Eu prefiro ser repórter", disse.

Atingindo o país inteiro com seu carisma, Bianka foi notada por João Gomes, que pediu para a jornalista ter uma participação especial no show. "A lenda Bianka Carvalho deveria ser participação hoje, velho! Obrigado pelo carinho", brincou.