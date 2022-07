Repórter da Band anuncia crime com música da Xuxa e viraliza na web; assista

Para noticiar uma situação envolvendo suspeitos e polícia, o repórter Júnior Rocha, do Brasil Urgente do Paraná, fez uma paródia da música de Xuxa Meneghel, '5 patinhos'. "Rapaz, essa notícia é tão boa, é tão maravilhosa que merece até uma música", disse o jornalista, na região de Foz do Iguaçu.

Logo depois, ele começou a cantar: "Três bandidos foram assaltar uma residência aqui na fronteira, o CHOQUE e a ROCAM chegaram e pápápá, e os bandidos estão no inferno a queimar". No meio da canção, Júnior ainda chegou a fazer gestos de arma e tiros, para simular a ação dos policiais com os suspeitos. Ao final da paródia, ele deu bastante risada e prosseguiu com a reportagem.

"É, a polícia não dá brecha e é claro, é pra glorificar de pé. Palmas! Parabéns, CHOQUE! Parabéns, ROCAM! Os cavaleiros de aço da Polícia Militar do Estado do Paraná. O bem venceu o mal", comentou, agradecendo pela polícia ter atirado nos homens.

O repórter ainda aproveitou para fazer uma comparação das munições com a Covid-19: "Eles saíram para meter bronca, só não contavam que a PM já estava de olho. Tentaram a sorte, mas é claro, levaram o azar. Vamos supor que eles morreram de Covid, a variante 5569 mm. Agora o satanás está recebendo os criminosos. Esses não assaltam mais!".