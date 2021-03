Repórter da CNN Jairo Nascimento relata racismo em clube de São Paulo

O repórter da CNN Jairo Nascimento foi alvo de racismo no Clube Pinheiros, em São Paulo. Ele e a equipe da emissora iam fazer fazer uma reportagem sobre atletas olímpicos na pandemia.

Ao chegar ao local, Nascimento foi recebido pela diretora-adjunta de comunicação do clube, Ana Paula Adamy, que perguntou quem era o repórter encarregado e duvidou da resposta quando a ouviu.

Segundo o jornalista, Ana Paula e outro diretor identificado como Fábio questionaram a isenção da reportagem, temendo que fosse caracterizada como tendenciosa. A reportagem acabou sendo cancelada.

Outras pessoas já afirmaram ter sido vítimas de racismo no Clube Pinheiros. Foi o caso do medalhista de ouro na Copa do Mundo de Ginástica Artística Ângelo Assumpção, vítima de racismo pelos colegas. A também ginasta Jackelyne Silva, que morreu em janeiro de 2019 aos 17 anos, foi despedida dias antes por meio de uma mensagem no WhatsApp. Os pais disseram que o tratamento é resultado de um comportamento discriminatório comum aos atletas bolsistas. Já a advogada Roberta Loria fez uma denúncia em 2015 sobre a exigência da instituição de que as babás que acompanham as crianças sócias estejam vestidas de branco.