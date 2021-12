Repórter da Globo chora ao vivo ao relatar situação no Sul da Bahia; veja vídeo

Durante uma entrada ao vivo para o programa 'Encontro com Fátima Bernardes', a repórter Thaysa Moura, da TV Santa Cruz/Rede Bahia (afiliada da Globo), não conteve a emoção ao relatar a situação de Itamaraju, município que se encontra em situação de emergência devido às chuvas no sul da Bahia, e cidade natal da jornalista.

“Para mim é bem duro ver tudo isso que está acontecendo aqui em Itamaraju. Eu sou moradora daqui, nasci nessa cidade. Ver o sofrimento desse povo, que perdeu tudo o que eles tinham, é muito dolorido. Ver que muito pouca coisa tem sido feita por aqui, que o sofrimento desse povo é bem maior do que eu vejo”, lamentou a repórter.

“As imagens são muito impressionantes, já são 51 municípios em estado de emergência. Infelizmente onze pessoas morreram e mais de seis mil estão desabrigadas”, disse Fátima na sequência. A imagem viralizou.

Subiu para onze o número de mortos com os temporais na Bahia. São 51 municípios em situação de emergência, de acordo com a Defesa Civil do estado (Sudec). No total, 200.297 pessoas foram afetadas pelos temporais de alguma forma, incluindo 6.371 que estão desabrigadas e outras 15.199 desalojadas.