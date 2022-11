Repórter da Record sofre agressão durante reportagem em manifestações por Bolsonaro

O repórter Yuri Macri, que trabalha na afiliada da Record TV em Rio Preto, foi agredido enquanto estava transmitindo a manifestação a favor de Jair Bolsonaro (PL), no bloqueio da rodovia Washington Luís, em São Paulo.

O jornalista foi cercado, nesta quarta-feira (2), pelos apoiadores do presidente enquanto mostrava a situação pela Record News. Ele comentava sobre o acidente que deixou 17 pessoas feridas no protesto após um veículo avançar contra os manifestantes.

Ele foi interrompido diversas vezes pelas pessoas e, em um determinado momento, acabou sendo cercado pelos apoiadores e o sinal foi cortado pela emissora. Nos stories do Instagram, Yuri revelou que enquanto não estava no ar, recebeu pontapés, chutes e a roupa foi molhada pelos manifestantes.

"Na sequência disso, juntaram umas 20 ou 30 pessoas. Eles tentavam tapar a lente da câmera. Ali, foi como se estivéssemos no meio de uma roda e todo mundo chutando e e dando soco. Pensei 'se eu cair aqui, eu morro'. Foi uma situação muito difícil", comentou o repórter que, ainda no storie, revelou que teve o microfone da empresa perdido, mas foi recuperado por outras pessoas que estavam no local.

"Entrei falando por telefone o que a gente tinha vivido, mas me vi perto da morte, mesmo. Nunca vi tanta gente louca e agressiva na minha vida", finalizou.