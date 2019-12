Repórter do CORREIO participa de intercâmbio sobre direitos humanos nos EUA

A jornalista Thais Borges, repórter do CORREIO, foi escolhida para participar do programa International Visitor Leadership Program (IVLP), um intercâmbio cultural promovido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos.

Ao longo de três semanas, a partir desta segunda-feira (2), a jornalista passará por uma imersão em quatro diferentes cidades americanas: Washington, Seattle, Kansas City e Orlando. A programação, que tem como tema principal Direitos Humanos e Civis em Comunidades Marginalizadas, inclui encontros com agentes governamentais, empresariais e de entidades da sociedade civil organizada.

Realizado até o dia 20 de dezembro, o programa tem como objetivo promover a compreensão das melhores práticas para prevenir violações de direitos humanos contra membros de comunidades marginalizadas, além de explorar a capacidade local de registrar abusos e defender o cumprimento das leis de proteção às vítimas.

Outros aspectos são o planejamento de campanhas educacionais para promover tolerância e a inclusão de minorias e compreender o diálogo e os esforços em conjunto em comunidades em risco. Intercambistas do IVLP participam de encontros com profissionais, visitam organizações do setor público e privado dos Estados Unidos que sejam relacionadas ao tema do projeto e participam de atividades sociais e culturais.

Direitos Humanos

Thais será a única representante do Brasil em um grupo com participantes de outras 20 nacionalidades, incluindo países como Turquia, Afeganistão, Venezuela, Japão e Argentina. A jornalista foi nomeada pelo Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. Não existe inscrição para o IVLP – os participantes são escolhidos e nomeados anualmente pelas embaixadas americanas ao redor do mundo.

“É uma honra ter sido indicada e escolhida para participar do IVLP. Para mim, é um reconhecimento do trabalho que fazemos diariamente no CORREIO, cobrindo e escrevendo reportagens sobre diferentes aspectos dos direitos humanos com uma abordagem local”, diz a jornalista.

Em 2016, Thais foi uma das repórteres do CORREIO que recebeu menção honrosa no Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, pela publicação do especial O Silêncio das Inocentes. O mesmo produto recebeu o Prêmio Petrobras de Jornalismo Região Nordeste em 2017.

Após a publicação de O Silêncio das Inocentes, inclusive, o Ministério Público o Estado instaurou um inquérito civil para investigar casos de estupro em Salvador.

“No nosso trabalho diário, mostramos casos de violência contra a mulher, por exemplo, mas também falamos da importância de promover a igualdade de gênero. Falamos sobre racismo e intolerância religiosa, mas também sempre tentamos mostrar a importância de desconstruir as bases do racismo na nossa sociedade. Enfim, falar de direitos humanos faz parte da realidade de um jornalista”, completa.

Criado há 80 anos, o Internacional Visitor Leadership Program é o mais tradicional programa de intercâmbio do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Todos os anos, o programa chega a levar cinco mil lideranças profissionais de todo o mundo para programas de até três semanas no país.

Mais de 400 pessoas que se tornaram chefes de estado de seus respectivos países já participaram de turmas anteriores do projeto. No Brasil, dois ex-presidentes que estiveram entre os intercambistas do IVLP são Dilma Rousseff, que participou em 1992, e José Sarney, cuja participação foi em 1964.

Outros ex-mandatários que já participaram do programa são Nicolas Sarkozy, que foi presidente da França entre 2007 e 2012, e os britânicos Margareth Thatcher, Tony Blair e Gordon Brown, todos ex-primeiros ministros do Reino Unido.