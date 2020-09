Repórter entrevista marido, autor de golaço contra o Vitória; assista

Eles estavam no estádio Batistão, em Aracaju, na noite desta terça-feira (1º) por motivos diferentes. Ela à beira do campo para reportar o jogo entre Confiança e Vitória, pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele no banco de reservas da equipe mandante à espera de uma oportunidade para entrar. Quis o destino que os dois ficassem cara a cara após o apito final.

Repórter do PremiereFC, Tâmara Oliveira foi a responsável por entrevistar o marido, o atacante Leandro Kível, autor do gol que garantiu o triunfo do Confiança por 1x0, primeira vitória da equipe sergipana na competição.

Não foi um gol qualquer. Foi o primeiro de Kível após um ano e seis meses, tempo que levou para se recuperar de uma grave lesão. E um golaço: de fora da área, o atacante acertou o ângulo esquerdo do goleiro Ronaldo. A emoção rendeu até declaração para a esposa diante das câmeras.

Leandro Kivel não jogava fazia um ano e seis meses. Fez o gol da primeira vitória do Confiança na Série B contra o Vitória. E dedicou pra esposa, a repórter Tâmara Oliveira, que atuava na transmissão no Premiere. Que história! E Tâmara muito profissional. ???????????? pic.twitter.com/e2MVYFlg6v — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) September 2, 2020

"Sofrimento de um ano e meio. É difícil falar. Esse clube foi o que me botou no cenário. Só tenho a agradecer aos torcedores pelas mensagens de apoio que recebi. Você sabe, que é minha esposa. Pra quem não sabe, chorou e vibrou junto comigo. Muito obrigado", afirmou, emocionado, na entrevista feita pela própria Tâmara Oliveira, que, ao vivo, se resumiu a dizer "obrigada" antes de passar a palavra para o narrador.