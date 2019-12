Repórter gay da Globo brinca ao vivo sobre puxão de orelha que levou do marido

O jornalista Pedro Figueiredo arrancou gargalhadas de telespectadores na edição desta sexta-feira do 'Bom Dia Rio'. Casado com seu colega de profissão Erick Rianelli, ele brincou ao vivo ao dizer que levou um puxão de orelha do marido.

Pedro mostrava o movimento de passageiros em uma rodoviária da cidade quando brincou com os apresentadores Flavio Fachel e Guilherme Peixoto. "Vocês perguntaram se eu ia embarcar, eu disse que ia para Búzios, já tomei um puxão de orelha do meu marido. Pode ficar tranquilo, vou passar o Réveillon aqui no Rio de Janeiro", disse.

Pedro e Erick são casados e compartilham frequentemente a rotina do casal nas redes sociais. Recentemente, os dois usaram as redes sociais para relatar um suposto episódio de homofobia em um hotel na Bahia. O estabelecimento se recusou a colocá-los em um quarto com cama de casal.

O casal também costuma fazer postagens para promover o respeito à diversidade sexual.