Repórter sofre tentativa de assalto ao vivo; veja vídeo

A repórter Lígia Neves, da TV Gazeta, sofreu uma tentativa de assalto ao vivo ao tentar passar informações do trânsito, direto da Ponte das Bandeiras, em São Paulo.

No vídeo, é possível ver que a jornalista grita após um homem de bicicleta tentar roubar seu celular e o link ao vivo do "Jornal da Gazeta" cai. Ao ver a cena, a âncora, Luciana Magalhães, diz que o jornal enfrenta algum problema no link.

Minutos depois, a repórter volta para esclarecer que não sofreu dano físico e material. O celular teria caído no chão e o ladrão teria corrido.

"Felizmente está tudo bem comigo e com a equipe. Após o ocorrido, entrei ao vivo explicando o que aconteceu e complementei as informações sobre o trânsito, assunto da pauta", declarou Lígia ao UOL.