Representante de empresa desmente acusação feita contra Luis Miranda na CPI

O empresário Cristiano Alberto Carvalho, representante da Davati Medical Supply no Brasil, negou que o áudio que ele recebeu do deputado Luis Miranda (DEM-DF), divulgado na CPI da Covid por Luiz Paulo Dominguetti, tratasse da negociação das vacinas, como foi dito pelo depoente. Carvalho disse a O Globo que Dominguetti "quer aparecer".

"Eu recebi de outra pessoa, não diretamente do Luiz, não se refere a vacinas", garantiu. Questionado sobre o que tratava a mensagem, ele não soube precisar, mas reafirmou que não tem relação com vacinas. "Acredito que sobre os negócios dele nos EUA. Não tem nada uma coisa com a outra", diz. O empresário foi questionado sobre porque Dominguetti levou o áudio à CPI. "Quer aparecer", disse simplesmente Carvalho.

Na CPI, Dominguetti afirmou que o parlamentar tentou negociar a compra de vacinas contra a Covid diretamente com a Davati. Ele disse que recebeu ligação de pessoas do governo oferecendo "facilidades" para os contratos de vacinas e que um deputado tentou diretamente fazer a compra. Quando questionado, disse que era Miranda e exibiu o áudio do parlamentar, afirmando que recebeu de Cristiano. O áudio não fala diretamente de vacinas.

O deputado Luís Miranda negou sequer conhecer Dominguetti e diz que nunca tratou de compra de vacinas com ninguém. "É mentira, lógico que não. Eu nunca falei sobre vacinas. Não sei nem quem é (Dominguetti). Estou começando a achar que esse cara foi enviado por (Jair) Bolsonaro para fazer denúncias mentirosas".