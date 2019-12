Representante do Calabar vence concurso Garota da Base 2019

Foi com um friozinho na barriga que 19 jovens entraram na passarela para disputar o título de Garota BCS de Salvador, na noite desta terça-feira (10). Nos últimos meses elas participaram de uma seletiva nos 19 bairros em que há Bases Comunitárias de Segurança (BCS) na capital. Essa foi a 5ª edição do concurso.

O evento aconteceu no Gran Hotel Stella Maris e a vencedora foi a estudante de enfermagem Lorena Lopes de Oliveira, 21 anos, representante da Base Comunitária do Calabar. “Estou muito feliz. Até pouco tempo não acreditava que isso seria. Agradeço a todos os responsáveis por essa vitória, muito obrigada”, disse.

Lorena participou da última seletiva, em outubro (Foto: Divulgação)

Ticiane Oliveira dos Santos, representante da Base Comunitária da Chapada, ficou em segundo lugar. Já Ângela dos Santos Gomes da Silva, da BCS do Bairro Da Paz garantiu a terceira colocação. Todas as participantes tiveram que desfilar com três trajes: casual, banho e noite. Elas foram avaliadas por um corpo de jurados do qual fazia parte especialistas em moda, e os três primeiros lugares ganharam um curso de modelo na agência One Models, kits de beleza e design de sobrancelha. Além da faixa, o primeiro lugar levou também um notebook. A segunda colocada recebeu um tablete, e a terceira um kindle.

A animação da festa ficou por conta da Banda Primeiro Som, composta por instrutores, que são policiais militares, e integrantes dos projetos das BCS, e o DJ Jhone. O titular da Secretaria de Segurabça Pública (SSP), Maurício Barbosa, e o comandante geral da Polícia Militar, Anselmo Brandão, assistiram à cerimônia.

Modelo disputou vaga com mais 18 candidatas (Foto: Divulgação)

O concurso é promovido pela Polícia Militar, através do Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, e tem como objetivo valorizar a autoestima das meninas e estreitar a relação entre a corporação e a comunidade. Para muitas delas essa é também a oportunidade de encontrar uma carreira para seguir.

A vencedora da 1ª edição do concurso, Bruna Souza, é um exemplo desse sonho. Depois do concurso, ela conseguiu emplacar uma carreira profissional. A modelo, hoje internacional, passou uma temporada em São Paulo e pouco tempo depois se mudou para Londres (Reino Unido), na Europa, onde está morando e desfilando. Ele assistiu ao concurso dessa 5ª edição e participou de um bate-papo com as meninas.

Lorena ficou emocionada (Foto: Divulgação)

Outro exemplo é a modelo Vanessa Amorim, finalista do Garota BCS 2018. Ela não levou o título daquele ano, mas atraiu a atenção dos especialistas em moda. Esta semana, a jovem embarcou para Ásia, onde passará uma temporada de seis meses na Turquia, Índia e China para trabalhar como modelo.