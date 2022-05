Repúblicas universitárias de Minas Gerais são acusadas de fazer 'blackface'; veja fotos

Estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), moradores de repúblicas na cidade mineira, foram acusados de realizar a prática racista do 'blackface' durante um evento realizado no último final de semana.

Em imagens publicadas pelas repúblicas universitárias nesta segunda-feira (02), jovens brancos aparecem com corpos e rostos pintados com cores escuras, como marrom e preto, durante uma festa à fantasia, conhecida como Miss Bixo, em que os estudantes tem o costume de se fantasiar e se pintar para a apresentação da equipe. O evento é tradicional em Ouro Preto e elege os calouros de maiores destaques do período universitário.

Após a publicação, internautas surgiram aos montes denunciando uma possível prática racista, em que os universitários estariam representando pessoas negras de forma ofensiva, com o intuito de ridicularizar. Veja imagens:

(Foto: Reprodução/Redes Sociais) (Foto: Reprodução/Redes Sociais) (Foto: Reprodução/Redes Sociais) (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Com a repercussão, as repúblicas Cravo e Canela, Xamego e Território Xavante - principais acusadas - apagaram os posts e buscaram se retratar, com exceção da Xavante.

"Ontem (dia 02) postamos em nosso perfil fotos do final de semana do Miss Bixo, evento tradicional de Ouro Preto que os estudantes fazem uma apresentação referente a algum desenho, personagens ou tema. Nossa tema escolhido foi Corrida Maluca, e para representar os personagem Mutley (cachorro) e os Irmãos Rocha, 3 pessoas foram pintadas de marrom para representar a pelagem dos personagens não-humanos em questão", comentou a república Cravo e Canela.

"Pedimos desculpas aos que se sentiram ofendidos pela forma como representamos esses personagens", diz a república particular feminina.

A Cravo e Canela declarou repudiar qualquer ato de racismo e que está aberta para esclarecer e debater sobre essa questão, mas ressaltam que não fizeram Blackface para representar pessoas pretas: "As fantasias pretendiam representar os personagens fictícios."

Já república Xamego comentou que realizou o Miss Bixo na última sexta (29) e que o tema escolhido foi a musica "Mundo Animal", da banda Mamonas Assassinas.

"Tendo em vista o tema escolhido, nos fantasiamos de um dos animais citados na musica: pombo. Realizamos a caracterização e confecção das fantasias com o intuito único e exclusivo de representar o animal citado", diz a Xamego.

"Gostaríamos de esclarecer que estávamos representando apenas o animal pombo e que nossa intenção nunca foi magoar ou ferir a existência de ninguém. Em nossas publicações deixamos claro (citamos em nossas legendas, inclusive, a parte da musica que estávamos representando) que estávamos fantasiadas de um animal", justifica.

Revoltados com o ocorrido, estudantes organizaram um abaixo-assinado com o intuito de solicitar a abertura de um processo dentro da Universidade Federal de Ouro Preto contra a atitude dos envolvidos. O documento já conta com quase 2,5 mil assinaturas.

Apesar da cobrança, a Ufop ainda não se posicionou sobre o caso.

Confira declarações de internautas: