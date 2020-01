Requalificação da Estrada Velha do Aeroporto avança por novos trechos

As obras de requalificação da Avenida Aliomar Baleeiro, também conhecida como Estrada Velha do Aeroporto (EVA), estão avançando. Após quase dois meses, a intervenção chegou aos trechos da Minusa Tratorpeças até o Mercado Dia, e nas proximidades do terreno da Axxo e do Cemitério Bosque da Paz, chegando à Avenida 29 de Março.

Os serviços envolvem drenagem, pavimentação, terraplenagem, demolições, além de implantações de passeio em concreto, meio-fio e piso tátil. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), as obras estão 11% concluídas e devem ser concluídas em outubro.

A Estrada Velha corta 11 bairros e é uma das principais bases de tráfego de Salvador. A intervençãovisa dar mais fluidez e segurança a motoristas e pedestres que trafegam diariamente pela avenida, que liga a BR-324, na altura de Pirajá, até São Cristóvão, bairro vizinho ao Aeroporto.

O investimento é de R$30,5 milhões e serão 16,6km de intervenções. A medida faz parte do conjunto de ações do programa Salvador 360, eixo Investe.

A requalificação da EVA foi dividida em quatro etapas, que envolvem alargamento de pista e requalificação asfáltica, instalação de passeios com piso tátil, melhoria de curvas verticais e horizontais, implantação de rótulas em pontos críticos de tráfego, novas redes de drenagem e colocação de rampas de acessibilidade. O projeto contempla também a implantação de ciclovias.

Além disso, a via receberá nova iluminação, melhoria do traçado da pista em trechos críticos e nos acessos aos bairros de Pirajá, Jardim Santo Inácio, Jardim Cajazeiras, Vila Canária, Sete de Abril, Jardim Nova Esperança, Canabrava, Fazenda Grande, Nova Brasília, Mussurunga e São Cristóvão.