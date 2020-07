Requalificação da Rua Paraguai, em Paripe, é entregue pela Prefeitura de Salvador

A obra de requalificação na Rua Paraguai, em Paripe, feita sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), foi entregue pelo prefeito ACM Neto nesta quarta-feira (1°). O vice-prefeito Bruno Reis e o titular da Seinfra, Luciano Sandes, também estiveram presentes na ocasião, logo após a inauguração do módulo gripário na UPA do mesmo bairro.

Com 570 metros de extensão, a via passou por serviços de pavimentação e de construção do meio-fio e passeio. O investimento foi de aproximadamente R$ 1 milhão, fruto de recursos próprios do município. No total, a área pavimentada da rua equivale a pouco mais de 3 mil m² .

A requalificação era um pedido da população, que tinha dificuldades na locomoção. No período de chuvas, o transtorno era ainda maior. “Essa rua era completamente esburacada, não tinha asfalto, não tinha drenagem, quando chovia era um horror, lama para todo o lado. Agora, nós temos uma rua toda prontinha", afirmou o prefeito.

Segundo ACM Neto, a pandemia do novo coronavírus não impediu a continuação da intervenção. “Nós não paramos, continuamos a executar a obra para prestigiar a população do Subúrbio e estamos aqui hoje entregando. É claro que essa obra representa mais qualidade de vida para todos que moram aqui na região”.

Já foram recapeados na capital baiana, pela Prefeitura, 655 km de vias públicas, além de 65 km de novas ruas e avenidas pavimentadas. Nas execuções destas duas ações em Salvador, foram investidos mais de R$ 515 milhões na infraestrutura das ruas e avenidas.