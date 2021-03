Reserva com cara de titular, João Victor busca recuperar espaço perdido

Três duplas de zaga protegeram o gol do Vitória neste começo de temporada 2021. João Victor e Mateus Moraes estiveram em campo juntos apenas uma vez e podem reeditar a parceria diante do Bahia de Feira no jogo de quarta-feira (31), às 19h30, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, pelo Campeonato Baiano. Os dois atuaram juntos no Ba-Vi disputado no estadual, que terminou sem gols em Pituaçu.

Foram eles os escalados por Chagas no coletivo tático realizado terça, com o time reserva que o treinador pretende mandar a campo contra a equipe feirense em função da sequência de jogos e também para observar melhor alguns jogadores. Titulares no empate de 0x0 com o Confiança, pela Copa do Nordeste, no último sábado, Wallace e Marcelo Alves fizeram apenas um regenerativo e não participaram da atividade.

Rodrigo Chagas também pode optar por poupar somente Wallace. Mais velho entre os zagueiros, o capitão de 33 anos é também o que mais atuou. Esteve em campo em nove dos dez jogos do Vitória na temporada. Poupado, ele ficou de fora apenas do Ba-Vi do Campeonato Baiano. Recém-chegado ao clube, Marcelo Alves tem 23 anos e fez só dois apresentações, contra Confiança e CRB.

“Tive uma adaptação muito rápida, o grupo me recebeu super bem. É um grupo muito qualificado, muito forte. Temos quatro competições bem difíceis, mas sabemos que temos um grupo que é muito forte, tanto que o professor vem mesclando, poupando em alguns jogos, colocando um outro time e, ainda assim, o nível continua o mesmo. Acredito que a gente pode fazer boas competições”, afirmou Marcelo Alves, que foi apresentado oficialmente somente ontem. Quando mencionou quatro competições, ele se referiu ao calendário completo de 2021, incluindo a Série B, que começará no dia 28 de maio. Atualmente, o time disputa Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, cujo jogo da segunda fase será no dia 7 de abril, contra o capixaba Rio Branco, no Barradão.

Contratado junto ao Vasco, Marcelo ocupou nas últimas duas partidas a posição que antes era de João Victor, titular nos primeiros oito jogos da temporada, sete deles ao lado de Wallace. Há também a possibilidade de Rodrigo Chagas escalar uma nova dupla, formada por Marcelo Alves e João Victor.

Nesta temporada, o Vitória sofreu nove gols em 10 jogos. A média é de 0,9 por partida. Em metade delas, o adversário não conseguiu encontrar o caminho da rede rubro-negra. A zaga passou em branco diante de Santa Cruz, Águia Negra, Confiança e nos dois Ba-Vis.

Nenhum zagueiro fez gol até agora. Não se mostraram efetivos no ataque, mas também não fizeram o técnico Rodrigo Chagas gastar nenhuma substituição. Sempre que escalados, Wallace, João Victor, Marcelo Alves e Mateus Moraes permaneceram em campo do começo ao final. Este último tem 20 anos e foi o único jogador promovido da base que teve oportunidade no setor.

Confira as duplas de zaga do Vitória em cada jogo da temporada 2021:

17/02/21 - Unirb 3x3 Vitória - Campeonato Baiano - Wallace e João Victor

24/02/21 - Atlético 1x2 Vitória - Campeonato Baiano - Wallace e João Victor

27/02/21 - Vitória 2x0 Santa Cruz - Copa do Nordeste - Wallace e João Victor

06/03/21 - Ceará 3x1 Vitória - Copa do Nordeste - Wallace e João Victor

09/03/21 - Águia Negra 0x1 Vitória - Copa do Brasil - Wallace e João Victor

13/03/21 - Vitória 1x0 Bahia - Copa do Nordeste - Wallace e João Victor

17/03/21 - Bahia 0x0 Vitória - Campeonato Baiano - Mateus Moraes e João Victor

20/03/21 - Sampaio Corrêa 1x1 Vitória - Copa do Nordeste - Wallace e João Victor

24/03/21 - Vitória 1x1 CRB - Copa do Nordeste - Wallace e Marcelo Alves

27/03/21 - Confiança 0x0 Vitória - Copa do Nordeste - Wallace e Marcelo Alves