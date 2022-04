Reservatório de Sobradinho atinge capacidade máxima após 13 anos sem alcançar a marca

O reservatório da Usina Hidroelétrica de Sobradinho, um dos mais importantes do Nordeste, atingiu, nesta quinta-feira (31), após quase 13 anos, 100% de sua capacidade.

De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a última vez que essa marca foi alcançada foi em abril de 2009. O lago é o principal reservatório para abastecer o consumo do Nordeste e também exporta energia para o Sudeste e Centro-Oeste.

O Aproveitamento Hidrelétrico de Sobradinho está instalada no São Francisco, principal rio da região nordestina, com área de drenagem de 498.968 km², bacia hidrográfica da ordem de 630.000 km2, com extensão de 3.200 km, desde sua nascente na Serra da Canastra em Minas Gerais, até sua foz em Piaçabuçu/AL e Brejo Grande/SE.

O reservatório tem cerca de 320 km de extensão, com uma superfície de espelho d'água de 4.214 km² e uma capacidade de armazenamento de 34,1 bilhões de metros cúbicos em sua cota nominal de 392,50 m, constituindo-se no maior lago artificial do mundo