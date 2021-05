Resgate dos toques dos sinos da Igreja do Bonfim: saiba quem prestigiou a celebração

Após quatro décadas parados, os quatro sinos da Basílica do Senhor do Bonfim voltaram a tocar juntos, nessa quinta-feira (13), durante missa com restrição de público, por conta da pandemia. A celebração pôde ser acompanhada nas redes sociais da Igreja e da Setur.

O resgate do toque dos sinos da Igreja do Bonfim contou com o apoio do empresário Roberto Oliva, presidente do conselho da Intermarítima. “Para mim é uma felicidade fazer parte do projeto, especialmente pela importância da igreja e por ser devoto. Uma alegria em dobro”, nos disse. Roberto estava ao lado do secretário de Turismo da Bahia, Fausto Franco, autor do projeto que já devolveu o toque dos sinos em 9 igrejas.

Quem esteve presente?