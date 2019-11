Resíduos de óleo são recolhidos de três praias no Rio de Janeiro

A Marinha recolheu amostras de óleo em três cidades do Rio de Janeiro neste domingo (24). Os resíduos foram retirados nas praias de Santa Clara e Guriri, em São Francisco de Itabapoana; e na praia do Barreto, em Macaé. No Canal das Flechas, em Quissamã, foi recolhido cerca de 1kg de resíduo de óleo.

Os resíduos começaram a aparecer no estado do Rio de Janeiro na última sexta-feira (22), na praia do Grussaí, em São João da Barra.

As amostras recolhidas foram enviadas para análise para ter a comprovação de que o resíduo é o mesmo encontrado nas praias do Nordeste. Ao todo, mais de 700 localidades foram atingidas pelas manchas.