Resorts de luxo em destinos paradisíacos do Brasil e Caribe com até 62% de desconto na Palladium Week

A Palladium Week, maior e melhor semana de ofertas do Palladium Hotel Group, vai até o dia 24 de setembro. A semana oferece condições especiais nos empreendimentos no Caribe, como Riviera Maia, Cancun e Punta Cana, além de Imbassaí, na Bahia.

Unindo sofisticação e destinos paradisíacos, os resorts são ideais para quem busca conforto, cultura local e muito entretenimento. De show de dança ao sossego da combinação mar, areia e sol, aproveitar a estada em um dos resorts é o refúgio ideal depois de tantos meses em confinamento.

No Brasil, o grupo possui o Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa, localizado na Bahia, em meio a natureza e a bela Praia do Forte. O resort conta estrutura completa para família, com entretenimento, gastronomia all inclusive e muito conforto. Durante a Palladium Week, os descontos serão de 35% a 45% de desconto, mais uma criança free. As reservas são válidas de 15 de setembro de 2020 até 23 de dezembro de 2021.

Praia Piscina infantil Restaurante Sumptuori Restaurante Portofino Restaurante Posseidon

Praia Piscina infantil Restaurante Sumptuori Restaurante Portofino Restaurante Posseidon

Já em Costa Mujeres, na península de Yucatán, no México, o grupo conta com dois empreendimentos, o Grand Palladium Costa Mujeres Resort & SPA e o TRS Coral Hotel. Ambos integram as comodidades e estrutura do resort com as belezas locais. De apartamento com vista para o mar cristalino, ou elementos da cultura Maia na decoração, a estadia com certeza será inesquecível.

Resorts do Palladium Hotel Group integram as comodidades e estrutura do resort com as belezas locais

Para o TRS Coral Hotel, que além de fazer parte do Leading Hotels of the World, é exclusivo para adultos, os descontos são de 45% a 57%. O resort é o mais recente do Grupo Palladium e conta com uma estrutura completa de entretenimento, sendo casa do Chic Cabaret, espetáculo de dança, música e gastronomia, e do Rafa Nadal Tennis Centre, centro de Tenis do jogador com estrutura completa de quadras e treinamentos para todos os níveis. Para quem busca ainda mais descanso, o Spa Zentropia é ideal, com diversos serviços em tratamento e bem estar.

Suíte junior

Já o Grand Palladium Costa Mujeres, que abre sua estrutura para toda a família, possui descontos entre 50% e 62% + uma criança free. Ele divide o SPA com TRS Coral Hotel, além do Rafa Nadal Tennis Centre, garantindo estrutura completa para as férias ideias. Os dois empreendimentos são para hospedagem até 1 de janeiro de 2022.

Os descontos da Palladium Week estão disponíveis nas melhores agências de viagens do país. Para saber mais, clique aqui: https://www.palladiumhotelgroup.com.br/palladium-week/

Praia do Grand Palladium Costa Mujeres

CARIBE MEXICANO

Ainda no Caribe mexicano, o Palladium Hotel Group conta com o TRS Yucatán Hotel, na Riviera Maya, além do Grand Palladium Kantenah Resort & SPA, Grand Palladium Colonial Resort & SPA e Grand Palladium White Sand Resort & SPA. Todos com descontos entre 43% e 60%, e com hospedagem entre 2 de outubro de 2020 e 01 de janeiro de 2021. Em todos eles, além de aproveitar a experiência de hospedagem única do Palladium Hotel Group, é possível se aventurar e descobrir mais das riquezas naturais e culturais do México. Os passeios em cenotes e a agitada vida noturna com certeza vão surpreender. Já em Punta Cana, na República Dominicana, os resorts, Grand Palladium Bavaro Resort & SPA, Grand Palladium Palace Resort & SPA e Grand Palladium Punta Cana Resort & SPA entram com promoções de 40% até 58%, mais uma criança free, com hospedagem de 15 de setembro de 2020 até 01 de janeiro de 2021. E o TRS Turquesa Hotel, com descontos de 45% a 58%, com hospedagem de 19 de novembro de 2020, até 1 de janeiro de 2022.

Completando os destinos paradisíacos do Grupo Palladium, a Jamaica, com toda a sua beleza natural e cultura pulsante, é casa do Grand Palladium Jamaica Resort e SPA e do Grand Palladium Lady Hamilton Resort e SPA, ambos com desconto de 40% a 59%, mais uma criança free, em viagens de 15 de setembro de 2020 a 1 de janeiro de 2022.

Os descontos da Palladium Week estão disponíveis nas melhores agências de viagens do país. Para saber mais, clique aqui: https://www.palladiumhotelgroup.com.br/palladium-week/