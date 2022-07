Responsável por obra que vitimou crianças coreanas na Bahia é indiciado por homicídio

A Polícia Civil concluiu o inquérito a respeito do acidente que causou a morte de cinco crianças coreanas em Formosa do Rio Preto, no Oeste da Bahia, em abril deste ano. Com isso, o responsável pela obra realizada no local conhecido como Vila dos Coreanos foi indiciado por homicídio.

Segundo a polícia, o inquérito foi concluído e remetido à Justiça na terça-feira (12).

O caso é também investigado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), que apura as circunstâncias das crianças em uma vala aberta para uma obra. O objetivo do órgão é verificar as responsabilidades trabalhistas na tragédia, que deixou um saldo de cinco crianças, todas de origem coreana, mortas. O fato ocorreu na tarde da última sexta-feira (29), no povoado de São Marcelo, a 40 km do centro da cidade.

Procurado pelo CORREIO, o MPT informou que o inquérito segue em andamento. "A fazenda e a cooperativa apresentaram alguns documentos com informações solicitadas, mas ainda faltam alguns. Houve reiteração de pedidos", declarou o órgão.

O laudo da Superintendência Regional do Trabalho sobre as causas também não foi remetido. Até o o momento, duas audiências foram realizadas, a técnica de segurança da obra e o pai de uma das vítimas foram ouvidos.

Auditores-fiscais do Ministério do Trabalho e Previdência Social chegaram a embargar a obra. A inspeção foi realizada a pedido do MPT. A propriedade do grupo Doalnara é administrada por coreanos e a obra é de responsabilidade da Cooperativa Agrícola de Formosa do Rio Preto, que presta serviço à fazenda de produção de alimento orgânicos.

O isolamento da área e a suspensão dos trabalhos no local do soterramento já haviam sido recomendados pelo MPT em audiência realizada com advogados da cooperativa, ocorrida no dia 6 de maio. No relatório da interdição apresentado pelos auditores ao MPT, o local do acidente foi identificado como uma obra para implantação de fossa séptica nas imediações da Vila dos Coreanos, como é conhecida a área residencial da Fazenda Oásis. A auditoria-fiscal do trabalho ainda aguarda documentos solicitados para concluir o relatório sobre o acidente, que deverá servir como peça-chave para a investigação do MPT.

O acidente

Segundo a prefeitura do município, duas vítimas tinham 11 anos, outras duas tinham 7 e a mais nova, tinha 6. Elas brincavam quando foram atingidas pela terra. O caso aconteceu por volta das 12h, na fazenda Paraíso, conhecida como a “Vila dos Coreanos”, uma comunidade formada por imigrantes, da qual faziam parte as crianças.

Segundo relato dos familiares às equipes de socorro, as crianças saíram por volta das 9h e demoraram a voltar. Por volta das 12h30, parentes saíram à procura e encontraram os chinelos de algumas delas próximo a um buraco. O local estava sendo escavado para implantação de uma tubulação de água.

Apesar da chuva nos últimos dias, a terra no local não estava muito molhada, mas, segundo agentes do Samu, o terreno estava se soltando com facilidade. Eles acreditam que uma das crianças caiu e as demais tentaram socorrer, mas acabaram caindo com o deslizamento de terra. Todas as crianças morreram por asfixia.