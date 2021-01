'Resta pedir desculpa', diz Gilberto após nova derrota do Bahia

A situação do Bahia no Campeonato Brasileiro é cada vez mais complicada. Na noite desta quarta-feira (6), o tricolor voltou a ser derrotado ao cair por 2x1 para o Grêmio, em Porto Alegre, pela 28ª rodada da Série A. Foi a sétima partida seguida que o Esquadrão perdeu no torneio.

O resultado manteve a equipe na 16ª colocação, com 28 pontos, mas pode terminar a rodada na zona de rebaixamento, já que o Vasco, 17º, soma os mesmos 28 pontos e tem dois jogos a menos. O time carioca entra em campo quinta-feira (7), contra o Atlético-GO, fora de casa, e precisa de apenas um empate para superar o tricolor.

Após a partida, o atacante Gilberto elogiou o empenho da equipe, mas reconheceu que o conjunto tem deixado a desejar e pediu desculpas ao torcedor. O camisa 9 chegou a marcar um golaço na Arena do Grêmio, que foi anulado pelo árbitro de vídeo em lance bastante questionável.

“Manter esse nível de jogo. Saímos com o resultado que não queríamos, mas produzimos. Eu perdi uma oportunidade que nos colocaria no jogo. Com esse nível de apresentação do nosso grupo só tem a melhorar, e melhorando conseguiremos sair dessa situação. De resto é pedir desculpa ao torcedor. É um campeonato difícil, você não pode vacilar, se vacila se encontra nessa situação”, disse Gilberto.

Restando apenas dez partidas para o fim do Brasileirão, o Bahia volta a entrar em campo no próximo domingo (10). O Esquadrão encara o Atlético-GO, às 18h15, em Goiânia.