Restaurante baiano completa 40 anos e revisita história com vídeos comemorativos   

Lara, Liana e Guido Allegro (divulgação)

O Di Liana, que funciona no bairro de Ondina, em Salvador, acaba de completar 40 anos. Fundado por Liana Allegro, atualmente, o estabelecimento é gerido pelos netos Lara e Guido Allegro, que vêm inovando e reinventando o negócio da família sem perder a qualidade e tradição. Para celebrar o marco histórico, o restaurante produziu a série “Di Liana 40 anos”, apresentando, através de vídeos no Instagram (@restaurantediliana), um pouco dessa trajetória.

"Eu me sinto muito orgulhosa e não esperava chegar até aqui. Realmente, 40 anos é uma vida e sou muito grata a meus netos, aos funcionários e fregueses, que seguem contando essa história", nos contou Liana, fundadora da marca.

Em alto estilo

O executivo Vijay Gosula celebrou 50 anos, sexta-feira, com animada festa na Casa Baluarte, em Salvador. Ao lado da esposa Liliana, recebeu convidados durante a comemoração, que contou com buffet do Mignon e decoração de Ferreira Júnior, além de drinques da Concept Bar e tecnologia e design da TD Produções. Um dos pontos altos do agito foi o show do cantor Bell Marques. O empresário Antonio Carlos Júnior, presidente do conselho de administração da Rede Bahia, esteve presente. (A cobertura fotográfica do aniversário poderá ser conferida no aloalobahia.com.)



Antonio Carlos Júnior (Elias Dantas/Alô Alô Bahia) Vijay e Liliana Gosula (Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Expansão

A Praia do Forte (BA) ganhou, quinta-feira, uma loja da Track&Field, próximo ao restaurante Taverna Paradiso. A nova unidade, com 150m2, terá também espaço para aulas de funcional e yoga. “Nós vemos um consumidor cada vez mais procurando espaços abertos e a vila de Praia do Forte absorvendo esse movimento. A loja é consequência da busca por este novo estilo de vida”, nos disse o jovem empresário Matheus Medeiros, franqueado da marca.

Brunch especial

O empresário Nino Nogueira celebrará seu aniversário, no próximo dia 22, do jeito que gosta: recebendo amigos. A Coffeetown assinará o brunch natalino, das 10h às 16h, marcando o início da parceria entre a Galeria de Arte Nino Nogueira, no Santo Antônio Além do Carmo, e o bistrô, conhecido por seu disputado menu de brunch diário no Corredor da Vitória e Pituba. A partir de janeiro, as marcas se unem para comandar o novo Bistrô das Artes por Coffeetown. “A ideia é oferecer um menu especial de brunch e para outros momentos do dia, com opções pra compartilhar e para almoçar e jantar”, antecipa a empresária Renata Sampaio.

Alana Tinoco (divulgação)

Entre amigas

Alana Tinoco, esposa de Claudio Tinoco, comemorou aniversário, nesta sexta-feira (17), com pequeno almoço entre amigas no restaurante Fasano, localizado no hotel homônimo, em frente à Praça Castro Alves, em Salvador. Por lá, foi homenageada por Rosário Magalhães, Cristina Calumby, Celinha Silva, Luciana Cerqueira, Renata de Magalhães Correia, Simone Suzart e Rosani Romano.

Quem vem

A atriz Alice Wegmann escolheu Salvador para passar o Réveillon. Habitué da cidade, ela ficará hospedada no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, com o amigo Pedro Tourinho, com quem curtirá a virada de ano. A chegada de 2022 marcará novos projetos para a atriz, que interpretará Raíssa Medeiros, uma jovem aspirante à cantora recém-chegada a Goiânia após descobrir, no altar, que foi traída pelo marido. Em formato de série, “Rensga Hits” será disponibilizada na Globoplay.

Simone Pires (divulgação)

Espaço exclusivo

À frente de alguns dos espaços mais disputados desta temporada de retomadas dos shows em Salvador e região, Simone Pires será responsável pela lista do Camarote Frontstage que o Píer Sound (localizado na praia de Buraquinho) montará nos dias 29 e 30 de dezembro, dentro da programação do Réveillon no Paraíso. A promoter receberá o público num lounge exclusivo, para acompanhar as apresentações de artistas como Xand Avião, Zé Vaqueiro e Psirico.

Beira mar

O Grupo Fasano inaugura o Hotel Fasano Trancoso, na Praia de Itapororoca, no Sul da Bahia, no próximo dia 27 de dezembro. O empreendimento contará com 40 bangalôs distribuídos por um terreno de 300 hectares. O hotel, de acordo com informações do Alô Alô, foi concebido respeitando a essência da comunidade onde está inserido, com projeto do arquiteto Isay Weinfeld.