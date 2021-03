Restaurante conceitual será inaugurado em Salvador

Caio Sá, Lucas Cruz e Paulo Salum (foto/divulgação)

Salvador vai ganhar, ainda no primeiro semestre, um novo restaurante especializado na gastronomia japonesa. Depois de apostarem nesse menu por três anos, só que na versão delivery, os sócios Lucas Cruz, Paulo Salum e Caio Sá, mais Steve Saback, Leopoldo Leão e Aldo Benevides, decidiram levar a expertise acumulada no comando do Otta Sushi para criar o Zuuk, que vai funcionar no Caminho das Árvores a partir de junho e terá capacidade para receber até 100 pessoas.

“Sempre tivemos o sonho de abrir um restaurante japonês e vimos a necessidade de Salvador ter um japa com um conceito diferente, com uma linha de produtos diferenciados, que não existem ainda na cidade”, revela Lucas Cruz. Stephanie Mattos assina o projeto do lugar, que será “um japonês com um conceito diferente, mais moderno”, adianta o sócio.

Stephanie Mattos (foto/divulgação)

Nem todos os pratos do Otta Sushi, que conquistaram Salvador, vão estar no menu da nova casa, “mas podem esperar a melhor experiência de culinária japonesa da Bahia”, garante Lucas. Um outro plano dos sócios é oferecer também um conceito diferenciado de bar, com equipe e produtos que não são comuns por aqui. Agora é esperar.

O casal Patrícia e Ricardo Chaves (fofo/Alô Alô)

Novo endereço

Em 1978, quando o Horto Florestal era uma região calma da cidade, onde os poucos moradores viviam em casas, um Ricardo Chaves ainda adolescente deu seus primeiros passos na música. “Tudo era muito tranquilo e havia muito verde. Foi nessa atmosfera que comecei minha carreira”, conta o cantor e compositor, que morou na mesma residência, que foi construída por seus pais, por 42 anos e três meses. Recentemente, Ricardo se mudou para o Rio Vermelho, mas se engana quem acha que ele abandou o antigo bairro. “Mantive o meu escritório lá”, nos revelou o artista, que tem como maior plano atravessar a pandemia e voltar a fazer grandes shows com a presença de público. “Foi isso que eu fiz desde 1982 e espero voltar a fazer”, disse.

Tiago Martins e Caio Bandeira (foto/divulgação)

Destaque baiano

Os arquitetos baianos Caio Bandeira e Tiago Martins, do escritório Architects + CO, tem muito que comemorar. É que eles estampam várias páginas do Yearbook 2021 da Casa Vogue, uma das principais publicações do segmento de arquitetura e design no país. Dos 35 projetos publicados, três são assinados pela dupla: duas casas, uma em São Paulo (capital) e uma na Fazenda Boa Vista, no interior paulista, além de um apartamento no edifício Mansão Wildberger, em Salvador. O apê da capital baiana possui 450 m2 e reforça a linguagem contemporânea de Caio e Tiago, que apostaram num piso escuro para a base do imóvel. Tons terrosos e texturas naturais, presentes no mobiliário, obras de arte e revestimentos criam o cenário ideal para celebrar a vista da Baía de Todos os Santos.

Donata Meirelles (foto/divulgação)

Expansão

As empresárias Magali Sant’Ana, Christianne Peleteiro e Eva Pena Cal, que possuem lojas em Salvador, acabam de abrir a Nossa Casa, em São Paulo. O espaço, no Jardins, comercializa obras de arte, mobiliário de design e soluções em iluminação.

Responsabilidade social

O Hospital de Campanha de Teixeira de Freitas, em operação desde junho de 2020, terá seu funcionamento prorrogado até setembro deste ano. O acordo para estender o período de duração da unidade foi firmado entre a Suzano e o Governo do Estado da Bahia. “Com a ampliação do prazo de funcionamento do hospital, a Suzano dá continuidade ao compromisso de somar esforços no enfrentamento da pandemia”, nos disse Mariana Lisbôa, executiva de Relações Corporativas da empresa.

Novo olhar

Celebrando sua bem sucedida coluna A Mulher de Sucesso, na revista Forbes, Donata Meirelles será curadora de um projeto especial, a edição da Forbes Life Fashion, uma publicação dedicada à moda e lifestyle que será lançada em abril. Em conversa com o Alô Alô Bahia, Donata revelou detalhes: “Serão duas edições por ano com um novo olhar, para quem ama moda, estilo, beleza, sustentabilidade, diversidade e filantropia”. A revista partiu de um convite do empresário Antonio Camarotti, diretor da Forbes no Brasil.