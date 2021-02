Restaurante é interditado após organizar feijoada em Ondina

Um restaurante foi interditado na manhã desta terça-feira (2), no bairro de Ondina, por organizar um evento que começaria às 14h em celebração ao Dia de Iemanjá. A festa não tinha alvará de funcionamento e de autorização sonora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), descumprindo decreto que proíbe apresentações artísticas. A feijoada teria quatro bandas e foi anunciada nas redes sociais com entrada a R$ 30.

Dois equipamentos sonoros que seriam utilizados no show também foram apreendidos por equipes da Sedur no local. Além disso, 28 estabelecimentos também foram orientados a fechar no Rio Vermelho. Decreto municipal determina que só serviços essenciais têm autorização de funcionar no bairro hoje pela manhã e tarde. Bares e restaurantes podem abrir das 19h às 0h.

A medida foi adotada para evitar aglomerações no local, diante deste momento de pandemia. A própria festa de Iemanjá sofreu alterações por esse motivo.

O diretor de fiscalização da Sedur, Átila Brandão, fez uma avaliação positiva das ações municipais até o início desta tarde. “Estivemos com os comerciantes para que todos tivessem ciência formal do que pode ou não fazer no dia de hoje. Quem descumprir está sujeito às sanções do decreto”, diz.

O diretor de Segurança Urbana e Prevenção à Violência da GCM, Maurício Lima avaliou a operação como tranquila no turno da manhã. “A gente estava acostumado a ver muita gente aqui no Rio Vermelho logo cedo, o que não está acontecendo hoje. Esperamos que não haja problemas durante todo o dia”.

Proibições

De acordo com o decreto municipal, bares e restaurantes do Rio Vermelho só poderão abrir a partir das 19h. Está proibido o funcionamento de food trucks, comércio informal, ambulantes, carros de som e afins, assim como os depósitos de bebidas.

Também é vetada hoje a venda de bebidas alcoólicas em postos de combustível, delicatessens, padarias e similares. Já os comércios e serviços essenciais estão abertos normalmente, a exemplo de supermercados, padarias, açougues, farmácias, agências bancárias e lotéricas, estabelecimentos que funcionam em regime de delivery (sem retirada no local), estabelecimentos de saúde e clínicas veterinárias.