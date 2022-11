Restaurante fará ação especial em Pituaçu no domingo (13)

Um evento vai reunir em um mesmo espaço café da manhã saudável e atividades ao ar livre, em Pituaçu, no domingo (13). A primeira edição do Manhã Saudável com Ramma Cozinha Natural será inspirada nos cafés coloniais com variedade de opções e culinária do nordeste. O buffet à kilo terá o valor de R$ 73/kg e as atividades serão gratuitas.

A proposta das sócias Marina Neves e Flávia Nolêto é oferecer um cardápio com alimentos produzidos com ingredientes preferencialmente oriundos de produção orgânica ou agricultura familiar, sem carne vermelha e nem embutidos. Elas estão no comando do restaurante Ramma, empresa com 29 anos de história, e o evento começa às 7h.

Serão oferecidas atividades gratuitas para quem quer movimentar o corpo nos aulões de Yoga, alongamento; body movement e bate-papo sobre bem-estar e saúde. Haverá espaço para crianças e música ao vivo. Confira a programação abaixo:

Atividades gratuitas:

● 7h às 11h – Serviço de Café da Manhã (Buffet a kg e Cardápio)

● 6h30: Aulão de Yoga (Prof.ª Camila)

● 7h30: Aulão de Alongamento (Complexo H23)

● 8h30: Aulão de Body Movement 23 (Complexo H23)

● 9h30: Bate papo com Personal Trainer sobre saúde e bem estar

● 8h às 11h: Espaço para Crianças

● 8h às 11h: Atração Musical: Saxofonista Raul Gonzalez

Serviço:

Manhã Saudável Com Ramma Cozinha Natural

Local: Spazzio Tropical

Endereço: Rua Sítio do Pombal, 42, Pituaçu, Salvador/BA

Data/hora: 13 de Novembro (domingo), das 7h às 11h

Valor do Buffet de Café da Manhã: R$ 73

Formas de pagamento: Débito, Crédito, Dinheiro, Pix, Vale Refeição (Ticket, Alelo, VR e Sodexo)