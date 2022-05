Restaurante inspirado em mercados de Barcelona abre no Rio Vermelho

Ainda em fase de testes, o Vini Figueira Mar já atrai soteropolitanos e turistas em visita à capital baiana. No Rio Vermelho, em frente à Praia da Paciência, o espaço tem no menu peixes, ostras frescas, mariscos e siri-mole, e aposta em insumos presentes na costa de Salvador.



Com um cardápio de drinks e uma carta de vinhos assinada pelo sommelier Ibai, o ambiente possui um ar contemporâneo, lúcido e vivo, feito para despertar os cinco sentidos. A vitrine com os peixes e mariscos frescos que serão servidos no dia é um dos destaques.



Com uma vista privilegiada para o mar, a decoração tem como referência os mercados e restaurantes de Barcelona, na Espanha, com projeto assinado pela designer de interiores Silvia Casas, que preservou o estilo arquitetônico da casa do século XIX.



O espaço funciona de terça a quinta, a partir das 19h. Na sexta-feira e no sábado, de 12h às 15h e a partir das 19h. Aos domingos, de 12h às 15h. O Vini Figueira Mar está localizado na Travessa Bartholomeu de Gusmão, 754, a poucos metros do Vini Figueira Gastronomia.