Restaurante inspirado nas praias gregas será inaugurado no Rio Vermelho

Um sofisticado restaurante de praia será inaugurado na Praia do Buracão, no Rio Vermelho. Com uma linda vista do mar como testemunha, o espaço deve começar a funcionar entre final de novembro e começo de dezembro, inspirado nos mais concorridos restaurantes e lounges dos destinos de verão da Europa, principalmente os das praias gregas. Batizado de “Milos”, o local contará com projeto assinado pelo arquiteto Marlon Gama. A ideia dos proprietários é que o empreendimento seja um pedaço do Mediterrâneo em Salvador. “Será um grande hotspot com duas experiências de praia em suas localidades, unindo ambientes de restaurante e lounge bar pé na areia”, nos disse Marlon.

A diretora da Ótica A Fábrica, Veruska Pithon, foi uma das convidadas do Almoço de Negócios promovido pelo Alô Alô Bahia na última terça-feira (31), no Restaurante Amado, em Salvador. Durante o encontro, ela falou sobre as novidades da empresa, como o lançamento de um e-commerce. “Neste período, nós olhamos internamente. Melhoramos tudo o que tinha de gestão e serviço ao cliente. O mundo digital foi o que nos salvou. Então, para o segundo semestre vem o lançamento do e-commerce da ótica A Fábrica. Nós acreditamos muito na nossa coleção primavera-verão, que vai ser lindíssima”, contou Veruska, que possui 13 lojas em Salvador e Aracajú, com pretensão de expandir para 20 unidades até o final de 2022.

Com 36 lojas de produtos e serviços da alta decoração, a maioria delas na Alameda das Espatódeas, em Salvador, a Associação Circuito G10 irá retomar o calendário social com eventos presenciais ainda este ano. Durante o Almoço de Negócios promovido pelo Alô Alô Bahia, Lorena Landim, gestora do grupo, revelou que o segundo semestre deste ano está movimentado com iniciativas com a presença do público, como uma viagem para Trancoso, no sul da Bahia, em outubro, além de uma visita à CASACOR São Paulo, a maior mostra de decoração da América Latina. Lorena ressaltou a importância de respeitar os protocolos nesta retomada: “A expectativa é muito grande da área social nas nossas atividades, mas a gente sempre vai seguir os protocolos por entender que há uma responsabilidade social também envolvida. Para que a cidade possa ter um verão aquecido, como é do desejo de todos nós, a gente entende que os protocolos são necessários”.

O empresário Constantino Bittencourt, sócio-diretor do grupo Fasano, desembarcou nesta sexta-feira em Salvador. Veio rever a cidade e aproveitar o feriado de 7 de setembro. Constantino é carioca, mas mora em São Paulo, onde está sempre em visitas aos hotéis e restaurantes da rede.

A arquiteta Cristina Calumby celebrou aniversário na última quarta-feira (01). Estimada em diversos grupos, passou o dia recebendo homenagens – principalmente através de ligações e mensagens de WhatsApp. Cristina tem como traço particular o cultivo das amizades antigas, e das novas, que sempre acolhe com carinho e proteção.

Inauguração - A Avatim promoveu coquetel de sua loja-conceito, terça-feira, no Salvador Shopping. O leiaute contemporâneo valoriza ainda mais a exibição dos produtos e reflete o momento atual da marca, em franca expansão e mais focada na sustentabilidade. “Não podíamos deixar de homenagear Salvador com uma loja-conceito Avatim. É uma praça muito importante para nós, não só comercialmente, mas também afetivamente”, nos disse Mônica Burgos, sócia-fundadora da empresa.



Justa homenagem - O Barra Fashion, grande evento de moda realizado pelo Shopping Barra, acontecerá este ano em forma de exposição. Até o dia 12 de setembro, a Praça Central do centro de compras receberá looks de 50 marcas, expostos em manequins. Além disso, no dia 08 (quarta-feira), uma mostra especial vai homenagear o joalheiro Carlos Rodeiro, que morreu em

julho, em decorrência de um tumor cerebral.

Jantar harmonizado - Por falar em Fasano, o restaurante da capital baiana receberá um jantar harmonizado com Manoel Beato. Em duas edições, nos dias 22 e 23 de setembro, o jantar contará com menu em 4 tempos. Manoel, vale lembrar, é considerado o melhor sommelier do país e também o mais premiado.