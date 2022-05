Restaurante italiano localizado em vila na Pituba recebe chefs para jantar especial de aniversário

Passou rápido. Este mês, o Pepo Restaurante completa seu primeiro ano de operação. Localizado na Villa San Luigi, na Rua Amazonas (Pituba), o empreendimento do casal de empresários Karine Queiroz e Max Heindl e do chef Peu Mesquita (ex-Mar) se tornou em pouco tempo um dos endereços gastronômicos mais disputados da cidade.



Os motivos são muitos: o menu com opções de pratos que seguem uma linha contemporânea com forte influência italiana, a carta de vinhos que harmoniza com o cardápio, a grande variedade de drinques, o belo projeto assinado pela Gam Arquitetos, a simpatia do chef e o atendimento primoroso.



Para marcar as celebrações em torno do aniversário, na próxima quarta-feira (25), Peu Mesquita vai receber os chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, casal à frente do Origem, Ori, Omí e Gem Mini Bar, todos em Salvador, para assinarem a seis mãos um menu degustação surpresa.

Fotos: Divulgação e Felipe Almeida

Serviço

Pepo Restaurante

Matéria orginalmente publicada no Alô Alô Bahia