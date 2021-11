Restaurante japonês será inaugurado  em Salvador

Salvador vai ganhar nas próximas semanas um novo restaurante especializado na gastronomia japonesa. Trata-se do Zuuk, que irá funcionar no Caminho das Árvores, com projeto da arquiteta Stephanie Mattos. Mesmo antes de sua abertura, o Zuuk já vem movimentando as redes sociais com jantares para convidados. “Estamos reunindo algumas pessoas para aperfeiçoar a equipe antes de abrir a casa. Teremos um conceito bem moderno, com a gastronomia inspirada no Makoto”, nos disse um dos sócios, o empresário Paulo Salum. “Além da alta gastronomia, nosso bar oferecerá uma coquetelaria especial”, finalizou. A expectativa é que a casa seja aberta ao público ainda nesse mês.

Restaurante contemporâneo Zuuk será inaugurado no Caminho das Árvores (foto divulgação)





Novo endereço

Para celebrar suas duas décadas, a Bahia Closet trocou o antigo endereço nas Espatódeas por um prédio na Avenida Paulo VI. No local, montou um showroom que estimula experiências e atende os clientes com mais conforto e praticidade. Especializada em móveis planejados, a empresa também apostou em um conceito de cobranding, unindo a Bahia Closet à Joli Bébé, do mesmo grupo. "Esse novo formato agrega ainda mais na gestão e crescimento das marcas", afirma a empresária Mariana Araújo, que comanda a empresa ao lado do irmão, Raul. Empresa familiar, a Bahia Closet foi criada pelo administrador de empresas Itamar Pereira Silva, que depois de temporadas pelo Equador, Peru e Angola, decidiu investir em Salvador, sua terra natal. Ele passou o bastão para seus filhos, que têm apostado em uma gestão mais dinâmica, atualizada com as tendências de mercado.

Mariana, Itamar Pereira Silva e Raul Araújo (foto: Gabriela Daltro)



Presença de peso

Um dos principais cirurgiões plásticos do país, Eduardo Fakiani reservou um tempo em sua concorrida agenda e já confirmou presença no Almoço de Negócios do Alô Alô

Bahia, que será realizado dia 22, no Porto Salvador (Comércio). Disputado por celebridades e membros da alta sociedade, o médico virá de São Paulo para prestigiar o evento, que terá palestra do publicitário e consultor Nizan Guanaes e bufê assinado pelo Mignon. Eduardo Fakiani comanda a Clínica Fakiani, a maior do Brasil especializada em cirurgia plástica, medicina estética e rejuvenescimento.

Eduardo Fakiani (foto: divulgação)



Rumo ao altar

A arquiteta Stephanie Mattos e o empresário Gabriel Suarez oficializaram noivado, quinta-feira, durante jantar apenas para familiares, no apartamento dos pais de Stephanie, Alessandra e José Mattos, no Horto Florestal, em Salvador. A noite contou com decoração assinada pela Tudo São Flores, bolo de Ivana Simões, doces da Dolce Vila e buffet da Fernanda Possa Gastronomia. O casamento, de acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, está previsto para acontecer no segundo semestre de 2022, na capital baiana.

Gabriel Suarez e Stephanie (foto: Lucas Assis)



Representante baiano - O escritório Sotero Arquitetos, que tem a frente Adriano Mascarenhas, é um dos finalistas do 8º Prêmio de Arquitetura Instituto Tomie Ohtake AkzoNobel. O Sotero Arquitetos é o único representante da Bahia entre os finalistas e teve como projeto selecionado a Requalificação Urbanística da Praça Marechal Deodoro, em Salvador. A praça, localizada no Comércio, Centro Histórico da capital baiana, foi entregue pela prefeitura municipal em julho de 2020.

Adriano Mascarenhas (foto: divulgação)





Assinatura - Kátia Sória irá assinar o paisagismo do Hospital Mater Dei Salvador, que deverá ser inaugurado no ano que vem. “A ideia principal é contribuir para o bem-estar físico e mental dos pacientes, visitantes e colaboradores, inserindo a natureza no convívio das pessoas”, nos disse a paisagista que já atua no mercado há 24 anos.





Tecnologia sustentável - O Grupo GNC implementou painéis solares em 5 concessionárias na Bahia. Os equipamentos têm capacidade de gerar energia suficiente para assegurar o pleno funcionamento das unidades. “Nossa missão é proporcionar os melhores quilômetros da vida de nossos clientes e nos despertou o compromisso de cada vez mais cuidar do planeta, fazer nossa parte, para assim garantir um futuro melhor para nossa geração e as futuras”, comentou o CEO do grupo, o empresário Gercino Coelho Filho. Com 37 operações e 11 marcas nos estados da Bahia, Ceará, Minas, Pará e Alagoas, o GNC tem como meta até o final de 2022 a implantação de placas solares em suas lojas, gerando energia 100% limpa e de fonte solar.

Gercino Coelho Filho (foto: divulgação)