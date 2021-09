Restaurante La Taperia inaugura unidade na Ilha dos Frades

Isabela Suarez (foto:@jotta_photopro/ Divulgação)



O concorrido restaurante espanhol La Taperia, que funciona na Orla do Rio Vermelho, em Salvador, vai ganhar, em dezembro, uma filial na Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades. A nova unidade, também comandada pelos empresários Juli Holler e José Morchón, teve projeto do arquiteto Caio Dienne e será voltada para a cozinha de brasa. Além do salão principal, o restaurante terá diversas novidades, como um espaço kids.

Para a empresária Isabela Suarez, presidente da Fundação Baía Viva, que é responsável pela requalificação urbano-ambiental da área, a chegada do estabelecimento irá diversificar ainda mais o pool de atrações da Ilha dos Frades. “A inauguração do Taperia faz parte de uma sequência de entregas previstas para a Ilha dos Frades que cada vez mais consolidam e demonstram todo o esforço da Fundação Baía Viva para promover um turismo de excelência na Baía de Todos-os-Santos”, destacou Isabela.

José Morchón (foto: @joanlins.mov / divulgação)



Camarote Salvador 2022 só aceitará a entrada de vacinados

O Camarote Salvador 2022 informou, nessa sexta-feira, nos seus canais de comunicação que só aceitará a entrada de vacinados. A exigência da imunização contra a covid-19 também já faz parte da política de contratação de toda mão de obra e de fornecedores. Considerado um dos mais concorridos do Carnaval, o Camarote Salvador funciona no circuito Barra-Ondina e já está com vendas aceleradas para a próxima edição.

“Seguindo a tendência mundial, o Salvador será apenas para vacinados. Acreditamos que a vacinação é a única possibilidade de, finalmente, voltarmos às festas e comemorações”, disse Luciana Villas-Bôas, diretora da Premium Entretenimento, empresa que realiza o camarote, durante entrevista ao Alô Alô Bahia.





Luciana Villas-Bôas (foto: divulgação)



Comemoração intimista

Eleita duas vezes entre as melhores agências de Live Marketing do país, a Porque Marketing completou 10 anos, sexta-feira (24), durante comemoração intimista, na sede da agência, no Rio Vermelho. Em conversa com o Alô Alô Bahia, Paulo Dias, CEO da empresa, destacou: “Uma equipe disposta e inquieta é o nosso motor propulsor para termos alcançado voos tão altos. E não faltam motivos para celebrarmos! Crescemos, mudamos a nossa cara e a nossa casa e fomos ganhando cada vez mais espaço no mercado”.

Paulo Dias (foto: divulgação)



Brisa carioca

Celinha Silva, aniversariante dessa sexta-feira (24), comemorou a ocasião durante viagem ao Rio de Janeiro. Hospedada no Copacabana Palace, aproveitou para jantar no dia anterior no restaurante Cipriani, na pérgula do hotel. No final da tarde, Celinha retornou a Salvador para um brinde em família.

Celinha Silva (foto:divulgação)



Jantar concorrido

No dia 6 de outubro, o Boia –Cozinha do Mar celebra um ano de funcionamento. Para festejar, o restaurante, localizado dentro da cervejaria Proa, na Pituba, irá promover um jantar especial, no próprio dia 6, com a participação de 12 chefs da cidade, entre eles Cadu Moura (Origem), Ricardo Silva (Carvão), Andrea Ribeiro (Mistura) e Marcelo Fugita (Soho). O encontro gastronômico, comandado pelo chef Kaywa Hilton, não tem mais disponibilidade. As mesas foram esgotadas 2 horas após o início das vendas.

Chef Kaywa Hilton (foto: divulgação)



Mais um endereço gastronômico - O chef Sergio Arno veio a Salvador esta semana para inaugurar, entre amigos e parceiros, a nova unidade do La Pasta Gialla, no Espaço Glauber Rocha, em frente à Praça Castro Alves. O novo restaurante, com 90 lugares divididos em dois pavimentos, chega em boa hora, reforçando a revitalização do centro antigo da cidade. Ao lado da esposa, Fernanda Arno, e do cunhado, Marcelo Reis (responsável pelas unidades baianas da marca), Sergio recebeu convidados, quarta-feira, durante pequeno jantar. Na ocasião, também foram apresentados Luiz Venturelli e Sandra Adorno, sócios de Marcelo neste projeto



Cosme e Damião - O restaurante Larriquerri, no Garcia, terá caruru de Cosme e Damião no cardápio neste domingo, 26 de setembro, véspera da data em que se celebra a história dos santos gêmeos. Na oportunidade, além de fartura na mesa e entrega aos seus prazeres, os clientes também contarão com apresentação de Cicinho de Assis.