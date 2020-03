Restaurante Larriquerri abrirá nova unidade em Salvador

O famoso restaurante Larriquerri, que funciona em um casarão no Garcia, em Salvador, vai abrir uma nova unidade. O local escolhido foi a Villa San Luigi, na Rua Amazonas, que será inaugurada no mês de maio.

Rosa Guerra, do Larriquerri, e Jéssica Duarte e Gabriel Caravalho, da Vila San Luigi (Foto: Divulgação)

“A cozinha de afeto, o ambiente familiar, tudo que marca nossa história em Salvador estará presente na nova unidade, que manterá a mesma qualidade e a mesma entrega da nossa família”, nos disse Rosa Guerra, que comanda, com o marido e os filhos, o Larriquerri, o Larribar e o Larribistrô, na Ladeira da Barra. A trouxinha de carpaccio, marca registrada da casa, e a mezzaluna com gorgonzola e nozes serão inseridos no cardápio do novo estabelecimento.

Após seis anos de hiato, a cantora Bebel Gilberto acaba de anunciar o lançamento do seu novo álbum, intitulado Agora, que estará disponível nas plataformas digitais a partir do dia 1º de maio. O projeto também contará com uma versão em vinil, que poderá ser encomendada a partir do dia 05 de junho. Como todos sabem, o talento de Bebel é hereditário – ela é filha do saudoso cantor baiano João Gilberto, um dos criadores da Bossa Nova.

A artista plástica Nádia Taquary está trabalhando nas obras que irá apresentar durante a SP-Arte 2020. O evento será realizado entre os dias 01 e 05 de abril, no Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera. Na ocasião, as produções de Taquary serão expostas pela Galeria Leme.

A cientista baiana Jaqueline Goes de Jesus, uma das coordenadoras da equipe brasileira que sequenciou o genoma do Coronavírus em apenas 48 horas, deve ser homenageada pela Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) com uma moção de aplausos. Graduada em Biomedicina na Escola Bahiana de Medicina, ela tem mestrado em Biotecnologia e doutorado em Patologia. “É muito importante saber este sequenciamento, pois é daí que se descobre a configuração do vírus, o que nos aproxima e muito da vacina aguardada por todo mundo”, diz o deputado estadual Pastor Isidório Filho, autor do pedido de homenagem. Em seu Instagram, Jaqueline afirmou ter recebido “incontáveis notificações de compartilhamento, menções e tags sobre a divulgação do nosso trabalho na publicação da primeira sequência do Coronavírus na América Latina”. “Fico muito feliz que nosso alcance tenha ido tão longe”, disse.

A Toca Comunicação acaba de ganhar novo endereço. Especializada em comunicação integrada, a agência funciona agora em um casarão com vista para a praia do Rio Vermelho. “A mudança de local integra um projeto de expansão da agência nesses quase 14 anos de atuação no mercado. Conseguimos com isso contratar mais profissionais e fazer um atendimento mais direcionado e qualificado para os nossos clientes”, afirma Camila Oliveira, CEO da Toca.

Toca Comunicação, CEO da Toca (Foto: Divulgação)

Pico Garcez inaugura exposição em SP

O fotógrafo Pico Garcez inaugurou sua nova exposição, Aguaviva, ontem à noite, em São Paulo. O lançamento ocorreu no restaurante italiano Piú, no Shopping Iguatemi. Com curadoria da galerista Bianca Boeckel, a mostra é formada por fotografias feitas por Garcez em território nacional e internacional. “São fotos que, ao ressaltarem a beleza do nosso bem mais precioso – a água -, alertam sobre a necessidade de preservarmos o meio ambiente”, nos disse Pico.

Pico Garcez, (Denise Andrade/Divulgação)

Yvanna Tude e Rosalvo Peixoto recebem amigos, no próximo sábado, na casa de praia de Imbassaí(BA). Vão festejar o aniversário dele com almoço dos mais animados.

Valtério Pacheco/Divulgação