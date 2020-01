Restaurante Lucius tem menu surpreendente, bons drinques e preço justo

Depois de quatro anos comandando o Du Chef, Lucius Gaudenzi sentiu que precisava de um espaço maior para atender à demanda crescente de público e de eventos que realizava. Surfista profissional, viajado, defensor de uma gastronomia de qualidade, surpreendente, mas de preço justo, decidiu ficar na Barra, um bairro que tem a sua cara e que atrai um público que casa bem com sua filosofia de vida.

“Foi um trabalho lindo que durou quatro anos. Tínhamos 26 lugares e já estava pequeno, até pela demanda de eventos que temos. Mas continuamos na Barra, um bairro lindo, bucólico, que depois da grande reforma pela qual passou, se firmou como cenário ideal de encontros para baianos e turistas”, avalia o chef, que por uma estratégia de marketing deu ao novo espaço o seu primeiro nome. “Seguindo uma tendência mundial dos restaurantes levarem o nome do chef”, revela.

A cara do dono

A nova casa tem tudo a ver com o dono. É casual no atendimento e na decoração, com toalhas brancas e taças de cristal, pronto para receber clientes que buscam de um almoço descontraído a um jantar formal. “A ideia é que, acima de tudo, se sintam muito à vontade”, diz Lucius, que teve cuidado até na escolha da trilha sonora. “Fazemos algumas noites com piano de calda e canto lírico e, em alguns domingos, um samba acústico”, completa.

Para cada momento, uma forma de servir. A casa consegue receber de 50 pessoas sentadas no salão principal até 150 em formato coquetel. “Fazemos muitos eventos, então conseguimos adequar a várias necessidades. Inclusive temos uma área privada no segundo andar, onde atendemos até 25 pessoas”, explica.

A casa, que fica próxima ao Farol da Barra, tem até piano de calda

Pelo mundo

Essa forma leve de receber tem tudo a ver com a vida que Lucius levou, primeiro como atleta profissional, depois como um jovem chef curioso e atento. “Tive a oportunidade de viajar bastante, estudando e trabalhando em diversos países. Isso me fez descobrir muitas culturas, ingredientes e sabores diversos”, conta o chef. “Passei um tempo afastado da profissão, porém quando morava na Califórnia, não estava feliz e buscava fazer algo que me desse prazer pelo resto da vida. Não tive dúvidas e voltei para a cozinha. Para isso fui me qualificar mais, viajei para a França, onde me formei pela Le Cordon Bleu, e para a Austrália, quando estudei na HOSTEC Hospitality College”.

Lucius soma a vivência pelo mundo com outras experiências que marcaram sua trajetória. Da infância, quando ajudava a mãe a fazer marmitas para sustentar a casa, passando pela época de surfista competidor sempre cozinhando para os companheiros de prancha até a passagem pelo Exército, quando teve contato com a cozinha profissional e em quantidades imensas. “Cozinhar no quartel ou no meio do mato para 400, 500, 600 pessoas foi um grande aprendizado nos anos 90”, diz.

O chef Lucius Gaudenzi

Menu único

O resultado de tantas referências é um menu único, que une gastronomia de fusão com técnicas variadas, mesclando ingredientes locais e frescos com importados. “Este é o grande diferencial do Lucius Restaurante, surpreender com sabores, qualidade, ingredientes, técnicas e o principal, preço justo”, garante.

A forma de servir segue alguns formatos, como a lá carte, executivo e menu degustação. “Em todos eles buscamos trabalhar com sazonalidade, oferecendo sempre os melhores produtos com os melhores preços”, explica o chef.

O grande destaque fica por conta do menu degustação, que traz pratos servidos “às cegas”. “Os clientes adoram. Não temos o menu do dia e sim personalizamos cada um deles de acordo com o gosto e respeitando alergias e restrições”. Isso só é possível graças à sinergia do time do Restaurante Lucius, há muitos anos trabalhando com o chef. “Minha equipe da cozinha é fantástica. Prepara e entende perfeitamente o nosso conceito de sempre surpreender os clientes”.

O restaurante chama a atenção também pela carta de vinhos que oferece. “Possuímos uma adega com 105 rótulos e mais de 400 garrafas. Buscamos fazer uma carta com rótulos de diversos países e uvas, como Israel, Grécia, África, Nova Zelândia, Austrália, Eslovénia e, claro, os da América do Sul e velho mundo”, lista o chef, que também criou uma carta autoral de drinks clássicos com uma nova roupagem.

Delivery

Os clientes fiéis ao chef já podem comemorar: o restaurante oferecerá em breve o serviço de delivery. “Iremos lançar um menu específico. Nossos pratos são finalizados na hora, então precisa ter um cuidado especial para ser entregue na cada do cliente o mais próximo possível de como se estivesse em uma de nossas mesas”, explica Lucius, que já comemora o sucesso do novo endereço. “Acabamos de inaugurar e 2020 já está sendo um ano fantástico! Muito provavelmente, mais novidades chegarão”, comenta.

O contato para reservas do Lucius é 71 3042-4433 ou 71 98221-4718 (WhatsApp). Dá para fazer também através do e-mail reservas@luciusrestaurante.com.br. O restaurante fica na Rua Dom Marcos Teixeira, 25, Farol da Barra.

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.