Restaurante M'ar Gastronomia, na Bahia Marina, encerra atividades

M'ar Gastronomia (foto: divulgação)

O restaurante M'ar Gastronomia, localizado em um píer na Bahia Marina, optou, na sexta-feira à tarde, pelo seu fechamento definitivo. O chef Pedro Mesquita, que comandava a cozinha do local, conversou, em exclusividade, com o Alô Alô Bahia. “Hoje, percebo que em tão pouco tempo fizemos um trabalho para além da qualidade, mas sim de respeito e carinho. Tenho um imenso orgulho de tudo que foi feito e conquistado. Tenho certeza que esse não é um adeus e sim um até logo. Mas, por ora, encerramos este capítulo com a certeza de ter escrito uma linda história”, nos disse. O M'ar, que foi inaugurado em agosto de 2019, tinha um salão com 80 lugares e seu carro-chefe eram os frutos do mar.

Malu Barretto e Vik Muniz (foto: divulgação/Rodrigo Zorzi)

Reduto cool

Malu Barretto e Vik Muniz desembarcaram, quinta-feira, em Salvador. Vieram supervisionar a reforma da casa que estão construindo no Santo Antônio Além do Carmo. O projeto é dos arquitetos norte-americanos Basil Water e Brenda Bello, do famoso escritório BW Architects, com sede em Nova York. O Santo Antônio, aliás, está se transformado num reduto de celebridades e artistas famosos – guardiães da arquitetura de excelência – como Regina Casé, Pedro Tourinho e Manuela Dias.



Titãs fará show em Salvador

A banda Titãs, comandada por Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto, fará show, no dia 3 de outubro, em Salvador. A apresentação acontecerá no Big Drive In, no Centro de Convenções. No dia seguinte, 4 de outubro, o equipamento receberá a banda Melim, liderada pelos irmãos Rodrigo, Gabriela e Diogo Melim.

Guilherme Mello e Tiago Tosto (foto: Alô Alô Bahia)

Lançamento

A Abaeté Aviação acaba de lançar um modelo de compartilhamento de jatos executivos que garante economia, comodidade e segurança. O novo modelo, chamado de Abaeté Fractional Jets, representa uma forma inteligente de pagar apenas pelo percentual necessário. "O proprietário terá ao seu dispor a tranquilidade de voar em sua própria aeronave com a segurança operacional de uma empresa especializada na gestão, além de ter uma tripulação qualificada e a garantia de uma manutenção rigorosamente em dia, com oficina de manutenção homologada e certificação internacional", ressalta Guilherme Mello, sócio da Abaeté. A aeronave utilizada nesse serviço será a Hawker 400, que possui a cabine mais espaçosa da categoria.

Guido e Lara Allegro (foto: divulgação)

Di Liana lança e-commerce

Uma das principais referências em cozinha italiana na Bahia, o Restaurante Di Liana sempre uniu a tradição de uma das gastronomias mais apreciadas do mundo à inovação na forma de atender às necessidades dos seus clientes. Na sexta-feira, a casa lançou seu próprio e-commerce (dilianaemcasa.com.br), com um cardápio rico em opções de pratos quentes e congelados para entrega em Salvador. A novidade surgiu das mentes criativas dos irmãos Lara e Guido Allegro, netos de Liana Allegro, que fundou em 1981 o restaurante localizado em Ondina. Sempre atentos às tendências do mercado, a dupla, que comanda o espaço desde 2014, já havia apostado no serviço de delivery e na produção de pratos prontos congelados muitos antes destas iniciativas se tornarem essenciais em tempos de pandemia. Outro carro-chefe da casa é a linha de pratos fit, que, junto com os demais produtos, podem ser comprados no Di Liana e também em outros endereços, como Almacen Pepe, Hiperideal e RedeMix.



Reabertura

Há 6 meses funcionando apenas por delivery e take away, o Sagaz Assador, comandado pelo chef Gabriel Lobo e pelo empresário Flávio Medrado, voltou a receber clientes na sexta-feira. Com influência basca, especializado em carnes “dry aged”, o espaço, localizado no Rio Vermelho, manteve o salão fechado por mais 30 dias depois da autorização municipal para reabertura de bares e restaurantes, a fim de se adequar com calma aos protocolos.

Imperdível

O projeto Alô Alô Convida*, comandado pelo site Alô Alô Bahia, receberá Claudia Leitte em sua terceira edição. A entrevista, que será conduzida pelo jornalista Pedrinho Figueredo, acontecerá na próxima quinta-feira (24), às 20h, no Instagram @sitealoalobahia.

Marcus Buaiz (foto: divulgação)

Visita a trabalho

O empresário Marcus Buaiz circulou durante a semana por Salvador. Hospedado no Zank Hotel, no Rio Vermelho, ele foi visto participando de uma reunião, quarta-feira, na TV Bahia. Marido da cantora Wanessa Camargo, Buaiz comanda um grupo que atua em diversos segmentos, inclusive na gestão de carreira de celebridades (Action) e no relacionamento entre marcas e influenciadores digitais (Agência Spark).